Cabeleireira de 32 anos que morava em Rio Branco é encontrada carbonizada na Vila do V

O corpo da cabeleireira Francinete Silva, 32 anos, foi encontrado carbonizado no final da manhã desta quinta-feira, 26, nas proximidades da ponte do Riozinho, na Vila do V, na cidade de Porto Acre

Segundo informações de amigos e familiares, Francinete era casada, tem um filho e trabalhava como Cabeleireira, saiu de sua casa localizada na rua Jarbas Passarinho no bairro Apolônio Sales, em sua motocicleta na terça-feira, 24, dizendo que iria “fazer” o cabelo de uma cliente e não mais retornou a sua residência.

Familiares preocupados acionaram a Polícia Militar, registraram um boletim de ocorrência e fizeram uma campanha nas redes sociais em busca de encontrá-la. Pela manhã o corpo da jovem foi encontrado carbonizado por populares nas proximidades da ponte do Riozinho na Vila do V em Porto Acre. A motocicleta da vítima não foi encontrada pela Polícia.

Familiares e amigos informaram que Francinete não tinha envolvimento com organização criminosa.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Com informações de Ac24horas