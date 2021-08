Más condições da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul é alvo de investigação

O procurador Lucas Costa Almeida, do Ministério Público Federal (MPF), instaurou inquérito civil, publicado no diário oficial nesta quinta-feira, 26, com intuito de apurar as más condições da BR-364 no sentido Rio Branco/ Cruzeiro do Sul.

De acordo com as informações contidas na Notícia de Fato nº 1.10.000.000355/2021-30, foi informado as más condições de trafegabilidade da rodovia BR-364, no estado do Acre.

Recentemente, os parlamentares do Acre enumeraram dezenas de reclamações quanto às condições da rodovia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vem fazendo o trabalho de recuperação da estrada nesse período do verão amazônico.

Com informações de Ac24horas