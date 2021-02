Acre registra mais 5 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registrou nesta segunda-feira, 08, 148 casos de infecção por coronavírus, sendo todos resultados de RT-PCR. O número de infectados subiu de 50.546 para 50.694 nas últimas 24 horas.

Segundo a Sesacre foram notificados nesta segunda-feira, 08, cinco óbitos, sendo três do sexo masculino e dois do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 893 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 141.385 notificações de contaminação pela doença, sendo que 89.798 casos foram descartados e 893 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Segundo o boletim, 44.440 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 240 pessoas seguem internadas.