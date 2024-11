Acre se despede de Flaviano Melo

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, realizou, em Cruzeiro do Sul, a Semana da Prematuridade, em alusão ao Novembro Roxo, que é o mês de conscientização e sensibilidade da sociedade para a causa da prematuridade.

Com início das atividades com uma vasta programação no último domingo, 17, a Semana da Prematuridade encerrou-se neste sábado, 23, com uma caminhada com concentração em frente ao Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul, visando fortalecer a rede de apoio às famílias de bebês prematuros.

“Todos os anos nós nos mobilizamos para levantar a bandeira do novembro roxo. O Acre tem um alto índice de partos que acontecem antes do tempo e a prematuridade ainda é a principal causa de morte de criança menor de 5 anos. Desenvolvemos várias ações, finalizando com essa caminhada com o objetivo de chamar a atenção da população para essa temática”, pontou Igle Monte, gerente-geral do Hospital da Criança e da Mulher do Juruá.

“Eu me deparei com esse caso de prematuridade há cinco anos com a chegada dos meus filhos gêmeos. Todos os prematuros precisam de cuidados especiais, de atendimentos especiais e eu tive esse acolhimento aqui na maternidade. A prematuridade deve ser uma causa de toda a sociedade, de todo o mundo”, expressou Alderlândia da Rocha.

A programação da Semana da Prematuridade contou ainda com uma missa na catedral Nossa Senhora da Glória, um simpósio com 513 inscritos e uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. A programação incluiu rodas de conversas, oficinas e exposições interativas, abordando temas como prevenção da prematuridade, avanços tecnológicos no cuidado neonatal e suporte psicológico para famílias.

