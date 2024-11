Time do Flamengo chega em Rio Branco e é recepcionado de forma calorosa por torcedores, com movimento AeroFla

Juliana Queiroz



A delegação rubro-negra já se encontra em solo acreano e foi recepcionada com festa na noite deste sábado, 23, no Aeroporto Internacional de Rio Branco. Os torcedores cantaram e demonstraram todo o carinho e alegria pelos atletas.

“É um prazer muito grande a gente poder chegar aqui, viajar ao Brasil para levar o Flamengo. Estamos muito honrados com isso e é muito legal ver a nação toda aqui, é maravilhoso! E vamos fazer uma grande festa amanhã e já ver quando é que a gente volta aqui no estado novamente”, destacou o vice-presidente do time do Flamengo-Sub 20, Vitor Zanelli.

O momento contou com mais de 70 pessoas, admiradores que estiveram aguardando os atletas que é atual campeão mundial, considerado o melhor time do mundo.

“Ficamos muito felizes com essa recepção calorosa da torcida do Flamengo. Isso representa que a Flamengo faz uma expectativa muito boa para esse jogo. A gente vem trabalhando o ano inteiro, né? Muitas competições, então isso prepara a gente para chegar nesses momentos”, afirmou o jogador meio campo, Caio Guilhen.

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, também esteve presente recepcionando os atletas e destacou a expectativa para o grande dia da reinauguração. “A expectativa é a melhor possível. O momento é para agradecer a Deus ao empenho de toda a nossa equipe, do secretário Ney Amorim, da nossa vice-governadora, dessa torcida, de todos! O Acre merece, e a gente cumpre um passo que é amanhã reinaugurar a Arena da Floresta com esse tão esperado jogo, que é o Flamengo contra o Santa Cruz, e para mim, como brasileiro e acreano que eu sou, é um orgulho e uma emoção muito grande”, declarou.

O voo trazendo a delegação do Flamengo pousou por volta das 20h e a chegada ao Acre contou com a presença do movimento tradicional AeroFla, uma festa organizada pelos torcedores rubro-negros para apoiar o time em jogos importantes.

“Muito feliz. Você vê que o clima aqui já é de jogão. Toda a torcida do Flamengo aqui, vindo recepcionar o clube. O evento está pronto, o Flamengo está aqui, Santa Cruz está preparado. Então, amanhã chegue às 14 horas na Arena da Floresta, que às 17h o jogo já vai começar. Nosso conselho é chegar cedo para todo mundo sentar e se acomodar. Vai ter som, vai ter DJ, então vai ser uma grande festa. Nos encontramos lá amanhã. Valeu!”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Ney Amorim.

A recepção no aeroporto também contou com a presente da vice-governadora Mailza Assis e do vice-prefeito eleito de Rio Branco, Alysson Bestene. O time do sub-20 do Flamengo, participará de um amisto com o Santa Cruz do Acre neste domingo, 24, no evento de reinauguração do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. O amistoso irá contar com uma partida de dois tempos de 45 minutos.

Os portões do estádio estarão abertos às 14h, para a recepção dos torcedores. O governo do Estado orienta para que os torcedores cheguem antecipadamente para se evitar filas e fluxo congestionado no trânsito.

O que disseram os torcedores

“A expectativa é a melhor possível, a gente espera que o Flamengo amanhã dê um show de bola que honre a nação rubro-negra que amanhã vai estar no jogo, a gente espera que ele dê um show amanhã, com uma placar de 5 a 0 no mínimo. Esse evento do governo realmente traz de volta aquela sensação do torcedor de estar presente no estádio com a família acreana”, disse o presidente do Consulado Oficial do Flamengo no Acre, a AcreFlanáticos, Leonardo Queiroz.

“Eu vim realizar meu sonho de conhecer os jogadores do Flamengo que nunca tinha realizado. Isso é um prazer pra mim. Com 16 anos vim realizar meu maior sonho de conhecer esses atletas. Eu tô muito feliz com o Flamengo no Acre”, afirmou o torcedor Pedro Henrique, 16 anos.

“Eu não preciso dizer nada porque o time possui raiz, o Flamengo é campeão mundial, tem libertadores, e a gente é Flamenguista até morrer. A expectativa é essa, que a gente ganhou o jogo!“ – torcedora Sara Lima.

Visualizações: 3