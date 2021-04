Acre tem mais 14 mortes e quase 400 casos de Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou mais 394 casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira (13), sendo 182 casos confirmados por exames de RT-PCR e 212 por testes rápidos.

O número de infectados saltou de 73.613 para 74.007 somente nas últimas 24 horas. Com os números atualizados, o Acre registra 193.561 notificações de contaminação pela doença.

A Sesacre registrou mais 14 notificações de óbitos, sendo 8 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.367 em todo o estado.