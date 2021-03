Acre ultrapassa 69 mil infectados e tem 13 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Em relação aos casos novos, são registrados 198 casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira, 30, sendo 111 casos confirmados por exames de RT-PCR e 87 por testes rápidos. O número de infectados saltou de 68.905 para 69.103 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 183.114 notificações de contaminação pela doença, sendo que 113.021 casos foram descartados e 990 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 54.045 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 346 pessoas seguem internadas.