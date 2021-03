Mercado do Peixe de Cruzeiro do Sul tem 30 toneladas de pescado para a Semana Santa

O Mercado do Peixe de Cruzeiro do Sul tem 30 toneladas de pescado para atender os consumidores na Semana Santa e o movimento já é intenso no local. O peixe mais comercializado é a matrinxã com o preço do quilo variando entre R$ 12 e R$ 16. O peixe de couro, como o surubim, é encontrado em menor quantidade no mercado.

O presidente da Associação de Vendedores do Mercado do Peixe, Francisco Valdeci, conta que 5 barcos chegaram cheios à Cruzeiro do Sul. “A expectativa é de vender as 30 toneladas rapidamente, que foi mais ou menos a mesma quantidade do ano passado”, explica ele.