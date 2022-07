Acre volta a registrar mortes por Covid após 2 meses e nº de casos sobe mais de 470%; especialista fala em 4ª onda

O estado acreano voltou a registrar aumento dos casos de Covid-19 neste mês de junho. Um balanço feito de acordo com os boletins diários da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostra que o número de casos no estado aumento mais de 400% em junho com relação a maio. Depois de dois meses sem registrar mortes pela doença, o estado também voltou a registrar óbitos no boletim de quarta-feira (29).

As duas mortes fazem com que o número de vítima fatais da doença chegue a 2.004. De acordo com a Sesacre, as vítimas são um homem de 64 anos, que morreu ainda em maio, mas que o óbito só foi registrado na quarta após investigação. Ele era morador de Rio Branco.

Já a outra morte foi de uma mulher de 72 anos, também de Rio Branco, que deu entrada na rede particular de saúe no dia 23 de junho e morreu no dia 28.

Os números mostram um avanço significativo da doença no estado, uma vez que no mês passado, o estado acreano havia registrado 190 casos novos e nenhuma morte da doença. Já em junho, o número de casos novos saltou para 1.084, tendo assim um aumento de 471% só com relação aos novos infectados.

A última morte pela doença havia sido registrada em 26 de abril deste ano, quando, por dois meses, o Acre tinha 2.002 mortes por Covid. Porém, depois desse período, foram registradas duas mortes na quarta e o número de mortos agora é 2.004.

O Acre já registrou, durante toda a pandemia, 126.195 casos da doença. Nesse período, 2.004 mortes foram registradas. No boletim desta quinta, última dia do mês de junho, fora registrados 427 casos novos, outros 37 estavam em análise. O documento destaca ainda que os dados desta quinta são referente a dois dias, quando as informações estavam represadas.

Quarta onda

Com essa alta, a infectologista Cirley Lobato disse que não é descartada uma nova onda da doença – uma tendência, que, segundo ela, tem sido registrada em todo o país.

“Infelizmente, temos observado o aumento dos números de Covid não só aqui no Acre, mas no Brasil e mundo como um todo. O que estamos acompanhando são novas subvariantes, é a mesma ômicron, mas com a subvariante quatro e cinco e não podemos descartar uma nova onda”, disse a infectologista.

Para a especialista, para conter o avanço da doença, a ajuda da população é crucial, que é quem pode e precisa manter as medidas sanitárias. Se tiver com sintomas gripais, usar máscara, evitar aglomerar, se for a unidade hospitalar sempre usar máscara, segundo defende.

Gripe X Covid

A infectologista diz ainda que nesse período no Acre, outro problema é que os sintomas da Covid acabam se confundindo com os de gripe que é sazonal, com a chegada do período de seca, aumento das queimadas e com isso de doenças respiratórias.

“Uma coisa interessante é que não sabemos quem vai evoluir para um quadro grave, sabemos que a vacina mudou a história natural da Covid, então os quadros estão sendo mais leves, como sintomas gripais mesmo. A questão é se você contem o vírus e não toma estas medidas de proteção, mais pessoas vão ser contaminadas e se tem mais pessoas contaminadas, aumenta a probabilidade de casos graves. Então, é manter os cuidados. A cobertura vacinal, a gente observa que terceira e quarta dose está baixa”, acrescenta.