Acreanos poderão ter que acordar 2h mais cedo para ir votar

Na sessão administrativa desta quinta-feira (9), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou quatro resoluções sobre as regras que serão aplicadas nas Eleições 2022.

O principal destaque é o dispositivo que unifica o horário de início e encerramento da votação. Um trecho da resolução (artigo 254) estabelece que, “nas eleições de 2022, no dia da eleição, todas as unidades da Federação, sem exceção, observarão o mesmo horário oficial de Brasília”. Essa regra não se aplica ao voto no exterior.

Esse ponto específico ainda será discutido na próxima semana, pois o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso pediu vista para ouvir o presidente do TRE do Acre, Francisco Djalma, a respeito do impacto na vida das eleitoras e dos eleitores acreanos.

Isso porque, diz o TSE, para seguir o que está proposto na resolução, em razão da diferença de duas horas do fuso horário em relação à Brasília, os eleitores do Acre teriam de começar a votar às 6 horas e encerrar a votação às 15 horas.

Com informações de Ac24horas