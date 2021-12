Grêmio cai para a Série B; quem são os rebaixados do Brasileirão

Os quatro times rebaixados para a Série B foram definidos na noite de hoje (9), após a rodada de encerramento do Campeonato Brasileiro. Chapecoense, Sport, Bahia e Grêmio fecharam a competição no Z4 e deixam a elite do futebol nacional no ano que vem.

A definição aconteceu após o fim da 38ª rodada. O Grêmio acabou rebaixado mesmo com a vitória para cima do campeão Atlético-MG, enquanto o Bahia sofreu a queda com a derrota diante do Fortaleza. O Juventude escapou ao vencer o Corinthians.

Entre os times rebaixados, Sport e Chapecoense haviam iniciado a última rodada sem chances de permanência na Série A. As equipes terminaram o Brasileiro na penúltima e última colocação, respectivamente.

Será a terceira vez do Grêmio na Série B. O clube gaúcho já havia sido rebaixado em 1991 e 2004.

As vagas dos rebaixados serão ocupadas por Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí no Brasileirão do ano que vem.

