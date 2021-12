População fica uma semana sem atendimento em Fisioterapia a partir de segunda (13)

A população ficará sem o serviço de fisioterapia por cinco dias a partir da próxima segunda-feira (13). Realizado atualmente na Funbesa, esse serviço será transferido para o Into ao longo da próxima semana.

A suspensão será totalmente somente no dia 20 de dezembro e o atendimento recomeça às 8 horas, segundo informou nesta quinta-feira (9) a direção da Fundhacre.

A Fundação emitiu nota sobre a suspensão da Fisioterapia. Veja:

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), vem a público informar que os serviços de Fisioterapia da unidade que funcionam na Fundação do Bem Estar Social do Acre na (Funbesa) serão realocados para o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC).

Dessa forma, a Direção da Fundhacre informa que por motivos de mudanças os serviços de Fisioterapia estarão suspensos do dia 13 ao dia 17, com retorno na próxima segunda-feira, 20, às 8h, no Into-AC.

João Paulo Silva

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – Fundhacre