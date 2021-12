Policial reage a assalto em madeireira e bandido acaba ferido com 2 tiros no peito

O criminoso João Gabriel Nascimento Braga, de 28 anos, foi ferido com dois tiros na manhã desta quinta-feira, 9, após juntamente com um outro bandido identificado como Marcos Vinicius Navarro Teixeira, de 18 anos, roubarem os proprietários da madeireira Fênix, localizada na Avenida Amadeo Barbosa, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os bandidos chegaram na madeireira e em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, vindo a roubar celulares e pertences das vítimas, em seguida, os criminosos correram para fora do estabelecimento na tentativa de fugir em uma motocicleta.

Um policial militar que estava do outro lado da avenida, passando no local, ao perceber a situação, puxou a pistola deu voz de parada aos bandidos, mandando que colocasse as mãos na cabeça. A ordem não foi acatada pelos autores do crime e um dos criminosos sacou a arma da cintura e apontou a arma na direção do policial, que reagiu e efetuou vários disparos vindo a atingir o assaltante com dois tiros na região do peito. O outro bandido, Marcos Vinicius, ao ver o seu comparsa ferido, saiu correndo fugindo do local. O militar se aproximou do bandido ferido e conseguiu apreender um simulacro (arma de brinquedo) e deu voz de prisão.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos a João Gabriel e o encaminhou em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e após colher as características do bandido que fugiu (Marcos Vinicius), fizeram patrulhamento na região e conseguiram prendê-lo em um terreno baldio nas proximidades do local do crime.

Marcos Venicius foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. A área onde ocorreu o roubo foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Com informações de Ac24horas