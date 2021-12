Estudante baleado por sargento tem alta após cirurgia

O acadêmico de medicina Flávio Endres de Jesus Ferreira, de 30 anos de idade, já está se recuperando em casa, segundo informação de amigos, após receber alta do Pronto-Socorro de Rio Branco.

No PS da capital passou por cirurgia por conta de ter sido baleado quatro vezes pelo sargento Erisson Nery, da Polícia Militar do Acre (PMAC), conhecido por ser um dos participantes do trisal acreano, que ganhou repercussão por meio da internet.

O episódio aconteceu na madrugada do último dia 28 de novembro, em um dos bares mais conhecidos e movimentados de Epitaciolândia, cidade vizinha à Cobija, na Bolívia, onde o estudante cursa medicina.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Epitaciolândia, sob responsabilidade da delegada de Brasiléia, Carla Ivane, que supre a ausência do titular da primeira cidade, Luís Tonini, que está de férias.

Há alguns dias, a delegada disse ao ac24horas que as investigações seguem em aberto e que deveria pedir ao judiciário a prorrogação do prazo inicial de 10 dias para a conclusão do inquérito.

Segundo a delegada, várias testemunhas foram ouvidas, algumas mais de uma vez, e um relatório sobre as imagens de câmeras de monitoramento do bar está sendo concluído com o fim de que o caso seja devidamente explicado.

Para o fechamento do inquérito policial, ainda estavam sendo aguardados os resultados dos exames realizados pela vítima, assim como a sua inquirição, que ainda não havia sido possível por conta de sua hospitalização.

O sargento Erisson Nery segue preso no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (Bope), em Rio Branco, para onde foi levado logo após ter a sua prisão preventiva confirmada em audiência de custódia, no dia 29 de novembro.

