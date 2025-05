“Acreditem no amor”, diz papa Francisco em prefácio de livro lançado após sua morte

Incrível, ele morreu há quase duas semanas, ainda assim surgem novas histórias que o envolvem. Dessa vez, o papa Francisco aparece em defesa do amor e avisa “acreditem”, a recomendação está em um livro inédito que, por enquanto, não tem data para ser lançado. Para ele, é preciso ter paciência, disciplina e sensualidade para manter um casamento. O recado é uma mensagem direta aos jovens.

No texto, o amor é comparado ao tango, tradicional dança argentina que Jorge Bergoglio, quando moço adorava bailar. O próprio confidenciou ter “dançado muitas vezes” na juventude. Um “maravilhoso jogo livre entre homem e mulher”.

O papa Francisco escreve o prefácio do livro “Youcat. Amor para sempre”, publicado pela Fundação Youcat, editora oficial do Catecismo para os jovens da Igreja Católica. A proposta é que a publicação sirva de orientação para as novas gerações.

Bailarinos do amor

No livro, o papa faz a comparação da dança com o amor como um bailado em que o casal deve se respeitar com dignidade, sem deixar a sensualidade de lado.

“O bailarino e a bailarina se cortejam, vivem a proximidade e a distância, a sensualidade, a atenção, a disciplina e a dignidade. Alegram-se com o amor e intuem o que pode significar entregar-se por completo”, diz Francisco no texto.

O Santo Padre manda um recado direto aos jovens sobre o casamento. “Quantos casamentos hoje fracassam após três, cinco, sete anos?”, observa. “Não seria melhor, então, evitar a dor, tocar-se apenas como numa dança passageira, aproveitar um ao outro, brincar juntos e depois se separar?.”

“Acreditem no amor”

Francisco apela para que os casais tenham paciência um com o outro. “Acreditem no amor, acreditem em Deus, e acreditem que podem enfrentar a aventura de um amor para a vida inteira”. No ser humano reside, de fato, “o desejo de ser acolhido sem reservas”, e vivenciar isso conduz a um ganho supremo: “a vida em plenitude”.

O papa reitera o ensinamento da Igreja sobre o casamento. “Uma só carne!”, escreve Francisco, citando as Sagradas Escrituras e referindo-se àquela união matrimonial para a qual “é necessária uma preparação adequada”, porque “toda a vida se desenvolve através do amor, e com o amor não se brinca”, diz a Vatican News.

Francisco relembra passagens bíblicas e ressalta que o “um caminho muitas vezes de vários anos, de aprendizado e de discernimento pessoal”. Um percurso que conduz àquela Amoris Laetitia — título de sua Exortação Apostólica pós-sinodal — àquela “alegria do amor” que, “passo a passo”, “com os olhos cheios de encantamento, não deve parar”.

O pontífice compara o amor ao tango argentino, com disciplina, paciência e sensualidade.







