Acusado de matar influenciador gamer por ciúme é preso no Acre

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam na tarde desta quarta-feira, 8, Vancley Gomes da Rocha, de 21 anos, acusado de ter matado o influenciador gamer Carlos Antônio Coutinho de Souza, de apenas 20 anos, com uma facada no pescoço.

O crime aconteceu na noite do dia 30 do último mês de novembro, na Rodovia AC-40, região da Vila Acre, em Rio Branco.

O acusado foi conduzido à Unidade de Recuperação Social Dr. Francisco D’Oliveira Conde, e deve aguardar julgamento preso.

O rapaz foi preso por investigadores da especializada em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela justiça. Ele foi detido em sua residência, no bairro Calafate.

De acordo com as investigações, na noite do dia 30 de novembro Carlos Antônio retornava do trabalho para casa quando foi atacado com uma facada no pescoço. O rapaz ainda correu até uma distribuidora em busca de ajuda, porém, não resistiu e morreu antes da chegada do SAMU.

No dia seguinte ao crime, os investigadores da DHPP chegaram à autoria o delito e descobriram que o assassinato foi motivado a ciúmes. É que Carlos Antônio estava namorando uma garota de 13 anos que havia vivido maritalmente com Wancley, que por ciúmes assassinou a vítima.

com informações de Ac24horas