Administração faz reunião de alinhamento sobre Ranking da Transparência

Coordenada pela juíza-auxiliar da Presidência, encontro reuniu todas as diretoras, diretor e assessores, para análise dos itens e pontuação que mede a transparência do Judiciário acreano

Com objetivo principal de consolidar uma rotina de acompanhamento e trabalho nos itens relacionados ao Ranking da Transparência, buscando aprimorar os serviços prestados pela instituição, a administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), realizou reunião de alinhamento com a presença do gabinete da juíza-auxiliar da presidência, todas as diretoras, diretor, assessores e o Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (NUEGE).

A união desses representantes evidencia o comprometimento do Judiciário Acreano em garantir a transparência e aprimorar constantemente seus processos. Durante o diálogo, foram abordados diversos pontos relacionados à transparência no âmbito do judiciário. Os participantes tiveram a oportunidade de analisar os dados já consolidados, verificando o que já foi executado e discutindo outras práticas que podem ser implementadas para aprimorar ainda mais a transparência.

Segundo a juíza-auxiliar da Presidência, Zenice Mota, “a rotina de acompanhamento estabelecida na reunião permitirá que os responsáveis pelo judiciário acreano tenham um controle mais efetivo dos serviços prestados, identificando eventuais lacunas e buscando soluções para supri-las”. Além disso, o encontro também proporcionou um espaço para a troca de ideias e experiências entre os participantes, estimulando a colaboração e o compartilhamento de boas práticas.

A transparência no serviço público é um aspecto de extrema importância para a sociedade, pois permite o acesso às informações e promove práticas exitosas para as instituições. O Judiciário Acreano reconhece essa relevância e está empenhado em fortalecer ainda mais a sua atuação nesse sentido.

Ao consolidar uma rotina de acompanhamento e trabalho nos itens relacionados ao Ranking da Transparência, o Judiciário Acreano demonstra o compromisso em aprimorar a qualidade dos seus serviços, tornando-se cada vez mais acessível e eficiente para a população.

A busca pelo melhoramento permanente dos serviços reflete o comprometimento da administração em atender às demandas da sociedade e garantir a efetividade da justiça. Essa postura proativa contribui para fortalecer a confiança dos cidadãos no sistema judiciário e na transparência de suas ações.