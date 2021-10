Adolescente baleado por policial em assalto a supermercado é preso no Pronto-Socorro

O assaltante J.P.S.C, de 17 anos, que foi ferido pelo policial civil José Elias de Oliveira, de 54 anos, durante assalto no supermercado Deus Seja Louvado na tarde desta segunda-feira, 18, foi preso na noite de hoje ao procurar atendimento no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, familiares do assaltante acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar atendimento ao criminoso nas proximidades da Quarta Ponte, na rua Argentina, bairro Habitasa. O acusado foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, com um tiro no abdômen que transfixou o corpo.

Policiais Civis compareceram ao Pronto-Socorro e, durante uma conversa, o assaltante confessou que cometeu o assalto com outros comparsas e feriu o policial civil com um tiro. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O policial baleado

O Delegado Alcino Júnior, que está acompanhando o Policial Civil no hospital, informou ao ac24horas que José Elias já foi cirurgiado e que o projétil só atingiu a musculatura do abdômen do Policial Civil, não vindo a atingir os órgãos. Alcino informou ainda que o estado de saúde de Elias é estável.

Com informações de Ac24horas