Adolescente de 15 anos com covid morre em UPA de Rio Branco após parada cardíaca

Um adolescente de 15 anos com diagnóstico de Covid-19 morreu nessa quarta-feira (30) após sofrer paradas cardíacas, na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Segundo Distrito, em Rio Branco.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o menino deu entrada na unidade às 22h04 de terça-feira (29) e morreu às 10h do dia seguinte. Ele tinha comorbidades como hidrocefalia e cardiopatia congênita. A Saúde não soube informar se ele era vacinado contra a Covid-19.

Em nota, a Sesacre informou que os pais do adolescente relataram que há, pelo menos três dias, ele vinha se queixando de dor abdominal, vômitos, dores de cabeça e febre.

“O menor ficou internado na ala de emergência da unidade, recebendo assistência e tendo seu caso avaliado por três médicos. Foi realizada a ministração de medicações e exames que detectaram a infecção por coronavírus, vindo a falecer mediante paradas cardíacas”, disse a Sesacre em nota.

Amostras foram coletadas para a realização de exames que devem revelar a causa da morte do menino. Além disso, a Saúde investiga qual tipo de coronavírus ou variante estava presente no organismo do menino.