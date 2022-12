Na segunda fase do concurso ‘Minha Rua é Louca pelo Brasil’, Wanderley Dantas garante 1º lugar

Foram 14 ruas concorrendo ao prêmio de melhor decoração. As visitas para o julgamento foram feita nessa quinta-feira (1), véspera do terceiro jogo da Seleção Brasileira no mundial. Os prêmios são entregues nesta sexta (2), para que os campeões aproveitem o jogo do Brasil contra Camarões, às 14h (horário local).