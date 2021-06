Adolescente grávida é esfaqueada pelo marido em Mâncio Lima

Na noite desta quarta-feira, 16, em Mâncio Lima, Charliene da Silva Maia, de 14 anos, grávida de 7 meses, foi esfaqueada pelo marido, Eulo Maia, de 20 anos, que fugiu depois da tentativa de feminicídio. Nem ela nem o filho correm risco de morte em decorrência da facada.

A menor foi levada para a unidade hospitalar do município e depois para o Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. Segundo a direção clínica da unidade, a facada pegou na coxa da adolescente ,que já recebeu alta.

O delegado José Obetânio cita que o criminoso está sendo procurado pela Polícia Civil por tentativa de feminicídio.