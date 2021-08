Adolescentes acima dos 15 anos enfrentam longas filas para tomar a vacina contra Covid

A capital acreana, Rio Branco começou nesta sexta-feira (6) a vacinar adolescentes acima dos 15 anos. Com o avanço na faixa etária, longas filas de adolescentes à espera da primeira dose do imunizante se formaram do lado de fora dos pontos de vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começou a imunizar adolescentes de 17 anos nessa quinta (5). O secretário Frank Lima contou que o público de adolescentes de 12 a 17 anos chega a mais de 48,4 mil no município. Por isso, a pasta deve avançar devagar na faixa etária.

A coordenação do Departamento de Vigilância Epidemiológica disse que, apenas nesta quinta, foram atendidos 1,6 mil adolescentes.

Uma equipe da Rede Amazônica Acre esteve na Urap Vila Ivonete e mostrou a movimentação. A estudante Rafaela Silva, de 15 anos, ganhou mais do que a primeira dose da vacina, ela fez amizade com outras adolescentes que estavam na fila.

“A gente estava ali todas na mesma energia, mesma expectativa, papo vai e papo vem nasce uma amizade. É uma sensação grande, aliviadas. Já perdemos parentes para a Covid, só quem passou por isso sabe o que é e quando vem a vacina não pensamos duas vezes antes de tomar”, celebrou.

Para tomar a vacina, o adolescente precisa apresentar RG ou o cartão do SUS e estar acompanhado dos pais ou responsáveis.

As equipes de saúde atendem até às 16h em oito pontos de vacinação.

Adolescentes acompanhados dos pais foram ao posto de saúde para tomar a vacina contra a Covid-19 — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

Vacinação no Acre

O Ministério da Saúde enviou, nessa quinta, para o Acre um lote com 17.550 mil doses da Pfizer para imunizar a população do estado contra a Covid-19. A remessa chegou em um voo comercial no aeroporto de Rio Branco.

A Secretaria de Saúde Estadual (Sesacre) informou que todo o lote será usado para aplicação da primeira e segunda dose da vacina na população do estado.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 686.170 doses de vacinas e foram aplicadas 500.979 até 30 de julho, último dia em que o site foi atualizado. Das doses, 371.023 pessoas tomaram a primeira dose, 119.873 a segunda e 10.083 a dose única. Rio Branco aplicou 249,7 mil doses e Cruzeiro do Sul 59,3 mil.