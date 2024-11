Adolescentes saem de mina de ouro ilegal na África do Sul | Mineração

Uma grande manifestação de apoiantes do partido Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI) do ex-primeiro-ministro Imran Khan preso foi cancelado na quarta-feira. Os manifestantes em Islamabad exigiam a libertação de Khan.

Os acontecimentos agravaram-se e tornaram-se violentos quando os manifestantes se encontravam na reta final que conduz à chamada “zona vermelha” da capital, Islamabad, onde estão localizados todos os principais edifícios governamentais. A polícia e os guardas do exército entraram em confronto com os manifestantes, usando gás lacrimogêneo e balas de borracha.

Policiais dispararam bombas de gás lacrimogêneo para dispersar apoiadores do PTI durante um protesto que se tornou violento Imagem: Aamir Qureshi/AFP

paquistanês a mídia informou que uma operação massiva foi lançada pelas forças de segurança durante a noite na capital, levando à dispersão dos protestos do PTI. No entanto, o desenrolar exacto dos acontecimentos ainda não é claro, assim como o número de pessoas mortas. Segundo fontes oficiais, pelo menos seis pessoas, incluindo quatro soldados paramilitares e dois manifestantes, foram mortas nas manifestações.

No entanto, membros e apoiantes do PTI de Khan afirmam que até 300 pessoas foram mortas, quando a polícia e as forças militares dispararam contra elas.

Vários usuários têm compartilhado imagens e vídeos das consequências da operação nas redes sociais sob a hashtag #IslamabadMassacre.

No entanto, nem todos eles são reais. Algumas das imagens compartilhadas são geradas ou alteradas por IA, e algumas são até apresentadas fora de contexto.

Falsas evidências de violência em Islamabad

Alegar: “Pelo menos mais de 100 pessoas foram martirizadas. Agora os corpos estão sendo escondidos”, afirmou. um usuário reivindicações em X (arquivado aqui), e posta essas palavras junto com alguns vídeos e uma imagem que se tornou viral e foi também compartilhado no Facebook, Instagram, Threads ou Youtube. A imagem pretende mostrar Avenida Jinnah em Islamabad coberto de sangue após os confrontos entre os manifestantes e a polícia e o pessoal do exército. Isto foi alegadamente uma prova do elevado número de vítimas causadas pelas forças de segurança.

Verificação de fatos DW: Falso

Na imagem, também anexa neste Postagem instantâneavemos a foto de uma avenida principal de uma cidade e duas pessoas caminhando pela estrada cobertas de sangue. Porém, se você olhar a imagem ela não mostra a Avenida Jinnah, onde ocorreram os incidentes na noite de terça-feira. A Avenida Jinnah é uma longa estrada de pista dupla em ambas as direções e é dividida por uma pista de pequenos arbustos no meio, como você pode ver na página imagens de satélite e imagens mostradas no Google Maps, por exemplo. Este não é o caso da imagem.

Além disso, há muitas pistas na própria imagem de que ela foi gerada por IA. Neste caso, você pode ver as indicações para IA na imagem anexa. Na metade esquerda da imagem vemos três ônibus azuis, mas o do meio é apenas metade de um. As duas pessoas na frente e no centro da imagem também apresentam anormalidades. Os pés da pessoa da direita estão posicionados de forma estranha e as sombras correspondentes à pessoa da esquerda não somam a mesma pessoa. As sombras de seus braços parecem cortadas e, abaixo da sombra de seu braço esquerdo, há um pedaço adicional de sombra que não combina com sua jaqueta e parece um braço adicional. E as janelas do prédio ao fundo não estão alinhadas, um erro que vemos com frequência em imagens de IA.

Partido PTI publica imagem falsa de IA

Alegar: Uma segunda imagem de IA sendo espalhada pode ser vista neste Postagem do Instagram do PTI em si. O relato oficial do partido escreve: “O Islã é revivido após cada sacrifício! #IslamabadMassacre.” A imagem mostra uma grande rua cheia de sangue.

Verificação de fatos DW: Falso

À primeira vista e em comparação com a atual Avenida Jinnah, vemos aqui também que não é a mesma estrada. E aqui também podemos ver elementos que sugerem que esta imagem é gerada por IA. A luz vem do norte da imagem e parece muito artificial, como uma iluminação de palco. O sangue também mostra um padrão óbvio, o que é muito improvável após um evento tão tumultuado. Os telhados dos edifícios à esquerda e à direita também têm ângulos estranhos que não correspondem à sua construção.

Uma comparação lado a lado mostra como realmente é a Avenida Jinnah Imagem: Muhammed Semih Ugurlu/AA/aliança de imagens & X

Além disso, a segunda imagem tem muitos arranha-céus muito altos, embora naquela área de Islamabad apenas alguns desses edifícios possam ser encontrados, todos com um design arquitetônico muito distinto, como o Shopping Centauro, a Torre de Telecomunicações e a Bolsa de Valores de Islamabad ou Sede do Zarai Taraqiati Bank Limited.

Imagem de Gaza usada fora de contexto

A DW Fact Check também observou um exemplo de imagem mais antiga apresentada fora de contexto que está sendo falsamente usada por apoiadores do PTI.

Na imagem compartilhada neste viral postar no X mas também partilhado por muitos outros relatos em várias plataformas, vemos a traseira de uma ambulância com seis cadáveres e uma pessoa ferida nas costas. Mas esta imagem não é do Paquistão, mas sim do Gaza e foi tirado do contexto.

No entanto, isto não significa que não tenha havido feridos graves ou mesmo vítimas mortais após os confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança. Muitos vídeos e imagens em várias plataformas de mídia social, bem como reportagens de jornalistas no terreno provam que a violência aumentou em vários casos.

A Amnistia Internacional também escreveu na sua conta X que “o governo deve proteger e garantir totalmente os direitos dos manifestantes e rescindir imediatamente as ordens de ‘atirar à vista’ que conferem poderes indevidos e excessivos aos militares” depois de a situação ameaçar deteriorar-se.

Esse vídeo viralpor exemplo, mostra um apoiador do PTI ajoelhado sobre um contêiner e orando, quando quatro guardas armados sobem na construção e o empurram para fora dela, fazendo com que o homem caia de três contêineres empilhados uns sobre os outros. O destino do homem ainda não foi determinado, pois os relatos sobre se ele está ferido ou mesmo morto não puderam ser verificados de forma independente.

Violência durante os confrontos

Outros vídeos e imagens (alguns deles muito gráficos) mostram pessoas feridas ou inconscientes sendo levado pelos protestos ou sendo tratados em hospitais próximos. No entanto, nem todos mostram cenas do Paquistão.

O PTI divulgou uma lista online que afirma mostrar os nomes e detalhes dos feridos e dos que morreram durante os protestos. Também foi compartilhado neste postar no X.

No entanto, nenhum número exato foi confirmado até agora.

A DW conversou com várias autoridades e testemunhas oculares dos protestos, bem como com funcionários do hospital no local. Dois membros da equipe médica do Instituto Paquistanês de Ciências Médicas (PIMS), que estavam de serviço durante os confrontos na noite de terça-feira, disseram à DW, sob condição de anonimato, que a afirmação da PTI sobre o número de vítimas é falsa.

“Dois cadáveres foram recebidos pelo hospital PIMS. Um morreu devido a gás lacrimogêneo grave com histórico de asma, e as roupas da segunda pessoa morta estavam encharcadas de sangue e eu vi seu cadáver”, disse um médico do PIMS à DW.

Um médico que também estava de plantão naquela noite acrescentou: “Houve cerca de 20 feridos atendidos na noite de terça-feira nas salas de emergência; muitos deles tiveram alta após o tratamento porque foram afetados pelo gás lacrimogêneo”.

Outras testemunhas, principalmente jornalistas e cinegrafistas que estiveram presentes no local do protesto durante todo o dia, contaram à DW o que testemunharam. Ambos pintaram um quadro de caos e confusão, com violência física perpetrada por ambos os lados.

Cenas de caos nas ruas de Islamabad enquanto as forças armadas tentavam dispersar os manifestantes Imagem: Aamir Qureshi/AFP

“Durante a operação, foram usadas balas de borracha e munições reais, o que criou confusão. Vi pessoas feridas nas estradas e, com a fumaça enchendo o ar, foi um desafio navegar pela situação e ao mesmo tempo garantir nossa segurança. resgatando um manifestante que ficou gravemente ferido Quando o governo iniciou a grande operação, todas as luzes da cidade foram apagadas, o que aumentou ainda mais o caos. Os Rangers estavam presentes, e eles continuaram nos dizendo para desligar nossas câmeras e meio que nos assediaram. também,” Ramna Saeed, um jornalista local, disse à DW.

Qurat ul Ain Shirazi, outro jornalista presente nos protestos, disse à DW: “Não testemunhei disparos diretos contra os manifestantes e vi poucas pessoas feridas pelas balas de borracha. bastão ou objeto semelhante enquanto exigiam nossa saída. Meu colega também foi submetido a tratamento rude. Tudo isso ocorreu enquanto nossa equipe era claramente identificada por nossas jaquetas de imprensa.

A DW conversou com Zulfikar Bukhari, associado de Khan, que afirmou, embora não tenha fornecido provas imediatas, que “40 manifestantes foram mortos na noite de terça-feira”.

Boris Geilert contribuiu para este relatório.