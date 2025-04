Advogado aciona MPF contra Alexandre de Moraes por...

O advogado Enio Martins Murad entrou com uma representação Ministério Público Federal (MPF) contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por uso indevido do avião da FAB (Força Aérea Brasileira). Nesta quarta-feira, 2, foi divulgada a informação de que Moraes teria utilizado a aeronave para viajar de Brasília a São Paulo no dia 26 de março, um dia antes do jogo entre Corinthians e Palmeiras pelo campeonato paulista. De acordo com o documento, obtido com exclusividade pela coluna GENTE, o advogado solicita a abertura de um inquérito para a apuração de supostos atos de improbidade administrativa.

“O excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes utilizou avião da Força Aérea Brasileira para deslocar-se da capital federal para São Paulo, sem, contudo, justificar se houve atendimento ao interesse público relevante e que autorizasse a realização dessa despesa custeada pelo povo brasileiro, bem como quanto à necessidade do uso de transporte aéreo do governo federal fora dos parâmetros da moralidade e legalidade administrativa”, informa o documento. Caso comprovado, o ato pode levar ao afastamento do ministro do cargo, multa e devolução de valores utilizados, bem como outras despesas que foram realizadas com equipe de segurança.