Al Jazeera denuncia afirmações israelenses ‘infundadas’ sobre seus jornalistas em Gaza | Notícias do Hamas

Um passo decisivo foi dado, na noite de quarta-feira, 23 de outubro, com a aprovação pelos senadores da proposta de lei orgânica que reforma o financiamento da radiodifusão pública. Inscrita na ordem do dia a pedido do Presidente do Senado, Gérard Larcher (Les Républicains, LR), a proposta – votada por 339 a favor e 1 contra – é objecto de um procedimento acelerado a pedido do governo. A sua apreciação já está marcada para 19 de novembro na Assembleia Nacional.

Existe uma situação de emergência porque, na ausência de votação de ambas as câmaras, a radiodifusão pública – France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, TV5Monde, Arte France e Instituto Nacional do Audiovisual (INA) – corre o risco de depender directamente do orçamento do estado de 2025. Tal conexão “não ofereceria nenhuma garantia de independência”alertou o Sindicato Nacional dos Jornalistas na sexta-feira, 18 de outubro.

No Senado, desapareceu finalmente a sugestão de um sistema baseado na tributação sobre as receitas, tendo os representantes eleitos do Palácio do Luxemburgo optado por uma “valor do imposto estadual” sobre o imposto sobre o valor acrescentado (IVA). O regime provisório adoptado em 2022, quando a contribuição para a radiodifusão pública (ex-royalties) foi abolida por Emmanuel Macron, dizia respeito a uma fracção do IVA, mas estando esta sujeita a variações, os senadores preferiram a opção por um valor fixo.

Para Jean-Raymond Hugonet (LR), relator da proposta de lei orgânica apresentada por Cédric Vial (LR, Savoie), Catherine Morin-Desailly (Os centristas, Seine-Maritime), Roger Karoutchi (LR, Hauts-de-Seine) , e Laurent Lafon (União dos Democratas e Independentes, Val-de-Marne), se a radiodifusão pública deve beneficiar de financiamento independente e duradouro, “não há razão para ele ter um status especial” o que o protegeria do esforço exigido de todo o povo francês. “Devemos ter em conta as finanças do país”insiste Hugonet, para quem os 4 mil milhões de euros previstos na lei financeira para 2025 representam “uma soma” – por implicação consequente – que deveria ter sido precedida de uma redefinição “missões e escopo” radiodifusão pública.

Uma forma de pressionar pelo regresso a favor do projecto de reforma da governação, levado a cabo pela Ministra da Cultura, Rachida Dati, antes da dissolução da Assembleia Nacional, em 9 de Junho, pôs-lhe fim. Se o Ministro da Cultura quisesse ir tão longe quanto a fusão da France Télévisions com a Radio France e o INA (ou mesmo a France Médias Monde), o projecto de lei do Senador Laurent Lafon, no qual o Ministro pretendia apoiar-se, parava na criação de uma holding empresa para supervisionar as diferentes empresas. “Salvaguardar o método de financiamento não será suficiente, a radiodifusão pública também deve ser reformada”alertou mais uma vez Rachida Dati, quarta-feira, no Senado, sem dizer mais nada nem definir um cronograma para o momento.

