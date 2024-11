Alemanha pede perdão pelos crimes nazistas na Grécia – DW – 01/11/2024

Anielle Franco, irmã de Marielle Franco e Ministra da Igualdade Racial (ao microfone), ao lado de seu pai Antonio Franco (à esquerda), em frente a uma estátua em homenagem ao falecido ativista, no centro do Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2024. PABLO PORCIÚNCULA/AFP

Os assassinos em 2018 de Marielle Franco, uma autoridade eleita brasileira e ativista negra e LGBT, foram condenados na quinta-feira, 31 de outubro, no Rio de Janeiro, a setenta e oito e cinquenta e nove anos de prisão, respectivamente. No dia 14 de março de 2018, a carismática vereadora carioca, que após sua morte se tornou um ícone da esquerda e da causa negra em seu país, foi crivada de balas em seu carro no centro da cidade. Ela tinha 38 anos. Seu motorista, Anderson Gomes, também morreu na hora.

“A justiça às vezes é lenta, cega (…) mas ela está vindo”lançou a juíza Lucia Glioche durante a leitura das sentenças decididas por este duplo homicídio por júri popular, ao final de dois dias de audiência. Com este anúncio, pais e familiares das vítimas presentes no tribunal abraçaram-se e começaram a chorar, incluindo a irmã de Marielle Franco, Anielle Franco, ministra da igualdade racial no governo do presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva. “Vamos continuar a luta (…) acabar com o que assassinou Marielle e Anderson, que é essa violência política”reagiu à imprensa Mônica Benício, que era companheira do eleito local. “Por ser uma mulher negra, de favela, os assassinos dela achavam que o corpo dela era descartável”ela disse.

Ronnie Lessa havia confessado ter atirado contra o carro de Marielle Franco com metralhadora de um veículo dirigido por Elcio Queiroz, que também confessou. O primeiro foi condenado a setenta e oito anos e nove meses e o seu cúmplice a cinquenta e nove anos e oito meses. Ambos julgados por homicídio e participando por videoconferência de sua prisão, esses ex-integrantes da Polícia Militar do Rio haviam firmado acordo de confissão de culpa durante a investigação.

A sua pena efetiva será reduzida, devido a esta colaboração com o sistema de justiça, cujas cláusulas são confidenciais, explicaram fontes judiciais à agência France-Presse. Segundo o site de informações G1, Ronnie Lessa terá que cumprir treze anos e seu companheiro sete anos, que serão somados aos anos de prisão cumpridos desde 2019. O Ministério Público havia solicitado a pena máxima para cada um, ou seja, oitenta e quatro anos de prisão. prisão.

Um caso com impacto internacional

O crime teve um grande impacto, no Brasil e além, e lançou uma luz dura sobre o poder do crime organizado e das milícias no Rio. Estes grupos para-policiais semeiam o terror e se apropriam de terras para construir ilegalmente uma fortuna imobiliária. Marielle Franco se posicionou contra a ação das milícias e fez campanha contra a violência policial.

Ronnie Lessa garantiu na quarta-feira que estava ” cego “ et “enlouqueceu” pela soma de vários milhões de dólares oferecidos para cometer o crime. “Quero aproveitar esta oportunidade e, com absoluta sinceridade e pesar, pedir perdão às famílias de Anderson e Marielle e (…) a toda a sociedade pelos atos desastrosos que nos trouxeram até aqui”ele declarou. Os promotores questionaram a sinceridade de seu arrependimento. “Eles decidiram matar por lucro”disse o promotor Fabio Vieira na quinta-feira, que acusou os assassinos de «sociopatas» sem arrependimento

Segundo o Ministério Público, o atirador e o motorista negaram os factos aos investigadores antes de serem confundidos pelas provas do seu envolvimento e procuraram então uma saída colaborando com o sistema de justiça.

Um deputado e seu irmão funcionário público incriminados

“Ainda não é o fim porque ainda há patrocinadores”porém, sublinhou Antonio Silva, pai de Marielle Franco. Preso em março passado após ser incriminado por Ronnie Lessa, o deputado Chiquinho Brazão e seu irmão Domingos Brazão, assessor do Tribunal de Contas do Rio, foram ouvidos na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, assim como o ex-chefe da Polícia Civil da cidade , Rivaldo Barbosa.

Os dois irmãos, ligados às milícias segundo o assassino, negaram qualquer envolvimento, assim como o policial, acusado de obstruir a investigação. A instrução continua. “Quem deu a ordem (do assassinato) deu-o por uma questão financeira porque era do seu interesse silenciar a voz de Marielle”disse o promotor Vieira na quinta-feira.

