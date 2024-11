Maya Yang and Cecilia Nowell



Um conselheiro sênior para Donald Trump disse que a prioridade da próxima administração dos EUA para a Ucrânia será alcançar a paz, em vez de ajudá-la a recuperar o território capturado pela Rússia nos quase três anos de guerra.

Em um entrevista à BBC, transmitido no sábado, Bryan Lanza, que é conselheiro político de Trump desde a sua campanha presidencial de 2016, começou a elaborar os fortes sinais que o agora presidente eleito vinha enviando ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyyna campanha.

Lanza disse: “Quando Zelenskyy diz que apenas pararemos com estes combates, só haverá paz, assim que a Crimeia for devolvida, temos notícias para o presidente Zelenskyy: a Crimeia desapareceu”.

No entanto, um porta-voz do esforço de transição presidencial de Trump disse mais tarde no sábado que Lanza não falava em nome do presidente eleito.

O esforço de transição de Trump está actualmente a avaliar o pessoal e a elaborar as políticas que Trump poderá adoptar durante o seu segundo mandato.

“Bryan Lanza foi o contratante da campanha. Ele não trabalha para o presidente Trump e não fala por ele”, disse o porta-voz, que não quis ser identificado.

Durante a campanha eleitoral, Trump disse que encontraria uma solução para acabar com a guerra “dentro de um dia”, mas não explicou como o faria.

A Rússia está aberta a ouvir as propostas de Donald Trump para acabar com a guerra, disse uma autoridade no sábado. Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que Moscou e Washington estavam “trocando sinais” sobre Ucrânia via “canais fechados”, segundo a AP. Ele não especificou se a comunicação foi com a atual administração ou com Trump e membros de sua próxima administração.

A prontidão da Rússia depende se as propostas de Trump são “ideias sobre como avançar na área de colonização, e não na área de bombear ainda mais o regime de Kiev com todos os tipos de ajuda”, disse Ryabkov no sábado em entrevista ao noticiário estatal russo. agência Interfax.

Em Kiev, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse aos repórteres que a Ucrânia está pronta para trabalhar com a administração Trump.

Os comentários foram feitos no momento em que a Rússia avança pelo campo de batalha no leste da Ucrânia, no taxa mais rápida desde a invasão do seu vizinho em Fevereiro de 2022, ao mesmo tempo que atacava cidades, incluindo a capital, Kiev, com munições transportadas por drones. Em 2022, a Rússia aproveitou o ataque que realizou ao sudeste da península ucraniana da Crimeia, que se projeta para o Mar Negro – que lançou em 2014 – e que agora detém o controlo da região.

Lanza também disse: “E se essa é a sua prioridade, recuperar a Crimeia e fazer com que os soldados americanos lutem para recuperar a Crimeia, você está por sua conta”.

Zelenskyy compareceu à assembleia geral das Nações Unidas em Nova York e à Casa Branca em setembro divulgando o que parecia ser um “plano de vitória” de última hora que envolvia a obtenção de permissão para usar armas de longo alcance dos EUA para disparar profundamente contra a Rússia. Mas foi rejeitado, com os EUA e os seus aliados da NATO cautelosos, como têm estado desde 2022, com a possibilidade de o conflito se transformar numa guerra entre a Rússia e o Ocidente.

Lanza acrescentou: “O que vamos dizer à Ucrânia é, você sabe, o que você vê? O que você vê como uma visão realista para a paz? Não é uma visão de vitória, mas é uma visão de paz. E vamos começar a ter uma conversa honesta.”

Há receios de que a afirmação de Trump de que acabaria muito rapidamente com a guerra na Ucrânia não signifique mais do que essencialmente forçar a Ucrânia a desistir, retirando o apoio, entregando a vitória ao presidente russo, Vladimir Putin, e encorajando-o ainda mais.

Após a última vitória eleitoral de Trump, Zelenskyy o parabenizou, ditado: “Lembro-me da nossa grande reunião com o Presidente Trump em Setembro, quando discutimos em detalhe a parceria estratégica Ucrânia-EUA, o plano de vitória e as formas de pôr fim à agressão russa contra a Ucrânia.”

Na quarta-feira, Axios informou que Trump e Zelenskyy conversaram por telefone. A chamada, que Zelenskyy descrito como “excelente”, também apresentou uma aparição surpresa do fiel aliado de Trump, Elon Musk, que inicialmente oferecido Satélites Starlink para a Ucrânia gratuitamente em 2022. Em 2023, a SpaceX de Musk impedido impedir o satélite de controlar os drones de vigilância da Ucrânia, provocando indignação entre as autoridades ucranianas.

Durante a campanha, Trump atacou repetidamente Zelenskyy, acusando ele de fazer “calúnias desagradáveis ​​contra seu presidente favorito, eu”. Trump acrescentou: “Continuamos a dar milhares de milhões de dólares a um homem que se recusa a fazer um acordo: Zelenskyy”.

Em setembro, Zelenskyy deu uma entrevista ao New Yorker, no qual lançou dúvidas sobre a capacidade de Trump de acabar com a guerra ao mesmo tempo que descrevia JD Vance como “muito radical”.

Algumas semanas depois, Trump chamou Zelenskyy de “um dos maiores vendedores que já conheci”. contando um podcast conservador: “Cada vez que ele chega, damos-lhe 100 mil milhões de dólares. Quem mais ganhou tanto dinheiro na história? Nunca houve. E isso não significa que eu não queira ajudá-lo, porque me sinto muito mal por essas pessoas. Mas ele nunca deveria ter deixado aquela guerra começar. Essa guerra é uma derrota.”

Trunfo foi acusado em 2019, durante o seu primeiro mandato, por essencialmente tentar extorquir Zelenskyy pelo fornecimento de armas. Ele foi absolvido pelo Senado dos EUA.