Milhares marcham em Valência para protestar contra a resposta às inundações | Feed de notícias

O LATAM Pass está oferecendo 60% de desconto na compra de pontos para assinantes do Clube. Sendo assim, aproveitando a oportunidade é possível emitir um trecho na Primeira Classe da Qatar Airways, de Doha para Male, nas Maldivas, por R$ 3.192 + taxas ou 114 mil pontos LATAM Pass + taxas. Saiba como nessa matéria!

Mecânica da promoção

O LATAM Pass está oferecendo até 60% de desconto na compra de pontos, com possibilidade de parcelamento em até 10x sem juros. A promoção é válida até domingo (10). Confira o desconto:

60% de desconto: para assinantes do Clube LATAM Pass e/ou portadores do cartão LATAM Pass Itaú;

55% de desconto: demais clientes

Valores

Preço de mil pontos antes do desconto: R$ 70,00

Preço de mil pontos com desconto de 60% aplicado: R$ 28,00

Preço de mil pontos com desconto de 55% aplicado: R$ 31,50

Para saber mais, leia a matéria.

Valor da passagem em pontos

Para calcular o quanto vamos gastar nessa emissão, primeiro, vamos pesquisar o valor em pontos para o trecho pretendido, com saída do Aeroporto de Doha (DOH). Em voos operados por companhias parceiras da LATAM, como a Qatar Airways, os resgates possuem valores tabelados no LATAM Pass, variando de acordo com origem e destino. Confira abaixo as quatro tabelas de precificação do programa, de acordo com as classes existentes.

Assim, consultando a tabela para viagens em Primeira Classe, descobrimos que, sempre que houver disponibilidade, um voo direto entre a o Oriente Médio e a Ásia Oriental terá o preço fixo de 114.000 pontos o trecho.

Por se basearem em tabelas fixas, essas emissões dependem somente de disponibilidade e não sofrem flutuações na quantidade de pontos necessária. No entanto, desde a mudança do programa do LATAM Pass, as passagens só são possíveis de serem resgatadas através do Call Center ou WhatsApp da companhia. Se você procurar pelo site, é provável que encontre os mesmos voos, mas precificados como tarifa comercial, que é bem mais cara que a tarifa award disponibilizada via call center.

Como encontrar disponibilidade de voos com a Qatar Airways

Para encontrar a disponibilidade de tarifas award da Qatar Airways, podemos usar os sites de outras companhias da oneworld, aliança aérea da qual a Qatar faz parte. Veja abaixo:

Lembre-se de que utilizamos o site destas companhias parceiras apenas para buscar a disponibilidade, não para emitir. Sendo assim, você deve desconsiderar o valor que aparecerá nestes programas, uma vez que não é o valor cobrado pelo LATAM Pass.

De todos os sites, o da American Airlines é, sem dúvida, o mais fácil de procurar. A companhia norte-americana possui um dos maiores acervos award disponibilizados de forma online do mundo. Para pesquisar, primeiro, acesso o site da American Airlines. Para tanto, não é necessário ter uma conta no programa AAdvantage. Feito isso, basta realizar sua pesquisa no dia desejado. Para o nosso exemplo, pesquisamos um voo entre Doha (DOH) e Male (MLE) na Primeira Classe da Qatar, para o dia 2 de março de 2025. Veja abaixo:

Com a data em mãos, agora é só entrar em contato com o LATAM Pass para solicitar a emissão do seu voo.

Como realizar a emissão no LATAM Pass

Conforme falamos anteriormente, o contato com o LATAM Pass pode ser feito via call center ou pelo WhatsApp. Veja abaixo como prosseguir para entrar em contato por ambos os canais.

Emissões via Call Center

Pelo call center, você deve ligar para o telefone 4002-5700, digitar o seu CPF ou número LATAM Pass e prosseguir nas opções 2 > 3 > 1. Quando for atendido, peça a atendente para te transferir para a central de emissões com a tabela fixa.

Mas atenção! Uma dica é importante durante o seu telefonema com o agente do call center: não diga que encontrou a disponibilidade em sites de outras companhias. Muitas vezes, os atendentes podem falar que os sistemas e as disponibilidades são diferentes ou o próprio sistema não consegue tarifar de forma adequada o itinerário desejado. Caso ele não encontre, desligue e ligue novamente (e repita o processo quantas vezes forem necessárias).

Emissões via WhatsApp

Recentemente, a LATAM começou a disponibilizar um atendimento por WhatsApp para emissões com companhias parceiras utilizando a tabela fixa. Basta entrar em contato pelo telefone +56968250850 e enviar a seguinte mensagem padrão:

Quero resgatar passagens com meus Pontos LATAM Pass

Minha viagem seria: (coloque aqui se é Ida ou Ida e Volta)

Origem: (Insira os código dos aeroportos pretendidos)

Data de ida: (insira a data de ida no formato AAAA-MM-DD)

Data de volta: (insira a data de volta no mesmo formato da ida, caso tenha)

Cabine: (digite a cabine pretendida, como por exemplo, econômica ou executiva)

Adultos: (coloque o número de adultos)

Crianças: (coloque o número de crianças)

Bebês: (coloque o número de bebês)

Atenção! Não é necessário inserir nenhuma outra mensagem antes, como cumprimentos de “Bom dia”, “Boa tarde” ou “Boa noite”. Se você fizer isso, o sistema não reconhecerá sua solicitação e não irá te transferir para o atendente. Envie diretamente a mensagem padrão com a sua solicitação.

Para saber mais sobre o assunto, leia essa matéria.

Custo efetivo da emissão

Para entender como chegamos no custo efetivo desta emissão, acompanhe o nosso cálculo:

Valor da passagem em pontos: 114 mil pontos LATAM Pass

CPM [custo para cada mil pontos] LATAM Pass: R$ 28,00 (paras assinantes do Clube)

Valor da passagem no dinheiro: 114 x R$ 28,00 = R$ 3.192

Vale ressaltar que, para realizar a emissão no LATAM Pass, haverá a cobrança das taxas aeroportuárias, que devem ser incluídas no custo final da sua viagem. Nesse exemplo, estamos considerando apenas o custo de geração dos pontos.

Comentário

Para quem está planejando emitir uma passagem pelo LATAM Pass, a atual promoção de compra de pontos pode ser uma ótima opção para garantir seu voo com um excelente preço. Lembrando que caso você já tenha pontos LATAM Pass, o valor a ser investido será ainda menor. Importante ressaltar que para o melhor cenário é necessário ser assinante do Clube LATAM Pass.

Pensa em aproveitar? Clique aqui para comprar pontos com desconto.

