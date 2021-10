Alto Acre passa para bandeira verde; Purus e Baixo Acre regridem para fase amarela

Em uma nota técnica divulgada nesta sexta-feira, 15, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 informou que a regional do Alto Acre passa para o nível de cuidado, bandeira verde, enquanto o Baixo Acre e Purus regridem para faixa de cuidado, ou seja, amarela. As regionais Juruá/Tarauacá-Envira permanecem na fase verde.

Segundo o comitê, a regional do Alto Acre com a nova classificação pode ter os setores e atividades comerciais e sociais a funcionando com lotação de 80% da capacidade de público; devendo, no entanto, ser observado que as restrições para eventos ainda permanecem vigentes, enquanto as regionais do Purus e Baixo Acre funcionam com 50% de lotação.

Em outro trecho, o comitê explicou que permanecem em vigor todas as medidas já implementadas até o momento, adicionalmente às medidas de fortalecimento da capacidade laboratorial para diagnóstico de Covid-19 a fim de intensificar o rastreamento e análise de novos casos para a VOC Delta, bem como fortalecimento das campanhas de vacinação, reforço das medidas sanitárias, e intensificação das ações integradas de fiscalização.

“A manutenção de tais medidas é essencial para a flexibilização, em maiores proporções, de todas as atividades comerciais e sociais. Somado a esses esforços, conscientização e seguimento de todas as medidas sanitárias, por parte dos cidadãos, fazem-se necessários para o alcance de um cenário epidemiológico e assistencial estável e controlado”, diz o Comitê em nota.

com informações de Ac24horas