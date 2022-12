Alunos de escola na zona rural de Rio Branco recebem presentes doados na Campanha de Natal Papai Noel dos Correios

A dez dias do Natal, que é uma das épocas mais emocionantes do ano, crianças carentes da Rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco, receberam presentes e a visita do Papai Noel na Escola Terezinha Miguéis. Os pequenos participaram da Campanha de Natal Papai Noel dos Correios, escreveram uma cartinha e ganharam uma surpresa nesta quinta-feira (15).

Este ano, a campanha recebeu mais de duas mil cartas. A campanha teve duas frentes: as cartinhas recebidas da sociedade e de alunos de escolas das redes estaduais e municipais.

E foi no carro dos Correios que o Papai Noel chegou à escola e fez a alegria da criançada. O encontro aconteceu no refeitório do colégio, que já estava todo decorado para o Natal e as crianças reunidas aguardando a chegada do bom velhinho.

Quando o Papai Noel chegou com os ajudantes trazendo os presentes, não faltaram sorrisos e muita empolgação dos alunos. A Vitória Daniele de Sá, de 10 anos, foi uma das crianças que escreveu uma cartinha e estava ansiosa para ganhar a boneca que pediu de presente.

Também ansioso para ver o Papai Noel e ser presenteado, Manoel da Silva, de 5 anos, pediu uma bola na cartinha. Ele acabou não ganhando o que pediu, mas também não ficou sem presente. “[Ganhei um] homem-aranha. Gostei”, disse.

Manoel da Silva, de 5 anos, pediu uma bola de futebol ao Papai Noel e acabou ganhando um boneco do homem-aranha — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

Realização de sonhos

Há mais de 30 anos o Papai Noel dos Correios realiza os sonhos de crianças como essas. E para quem realiza esse tipo de ação é gratificante ver o sorriso nos rosto dos pequenos.

Uma das primeiras a receber o presente foi a Jamile, de 7 anos, que estava acompanhada pela mãe e as duas não esconderam a alegria. A pequena precisa de ajuda para se locomover e ganhou um andador que vai ajudar muito no processo de desenvolvimento.

Leilane da Rocha Alves disse que a filha é seu bem mais precioso e falou sobre a importância de ações como essa.

“Eu fiquei surpresa, de início, porque não sabia que tinha isso, ainda não tinha acontecido comigo. Fiquei muito feliz porque é uma forma de realizar os sonhos das crianças. As coisas mais simples pra gente, mas para eles é tão grande e tem pessoas que não veem isso”, falou Leilane.

Os presentes foram entregues por ordem de chamada, as crianças não conseguiam se conter a cada nome chamado, a expectativa de ser o próximo encantava a todos que acompanhavam e faziam parte desse momento com os pequenos.

As cartinhas da escola foram adotadas pelos servidores do Instituto Federal do Acre (Ifac), que leram e se emocionaram a cada cartinha, a representante do Ifac disse que participar de momentos assim não tem preço.

Luana Melo, que é servidora do instituto, e estava representando o instituto na entrega. Ela contou que a instituição já trabalha com os Correios para realizar os sonhos das crianças. “Já é um trabalho consolidado que todos os servidores do Ifac contribuem adotando uma cartinha e comprando presentes para essas lindas crianças. É maravilhoso, muito gratificante ver a carinha deles, a gente se emociona ao ler a carta”, relatou.

Representando os Correios, André Luiz Rosa explicou que além das cartinhas das crianças da sociedade, desde 2010, os alunos de escolas públicas são convidados a também expressar seus desejos ao Papai Noel e falou que essa é uma ação que toca o coração de todos.

“É um momento especial que você ver a emoção das crianças, dos participantes porque é uma ação que toda o coração de todos e tudo que é feito com emoção tem um valor diferenciado. As pessoas estão aqui porque querem, têm o prazer de estarem aqui, tem tanto padrinho que nos ajudaram. É um envolvimento coletivo”, destacou.