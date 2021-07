Amai Park chega ao Acre com novo conceito de diversão para as famílias

Com investimento de R$ 70 milhões para erguer a maior e melhor estrutura do estado, e oferecer um novo conceito de lazer e diversão para as famílias acreanas, a empresa Amazon Eventos, conceituada no mercado brasileiro pela experiência na gestão e consultoria de parques aquáticos, traz para o Acre o Amai Park. O empreendimento, que já está em fase de obras, proporcionará uma nova opção de turismo regional a partir do resgate e da valorização da cultura local, proporcionando a integração com a natureza.

Com a chegada da empresa, há um mês, mais de 100 empregos diretos e indiretos foram gerados, número que saltará para mais de 500 novas vagas de trabalho após a inauguração do complexo. Conforme previsto no cronograma, o complexo deve ser aberto ao público em dezembro de 2022.

Os brinquedos modernos proporcionarão radicalidade e um novo estilo de entretenimento a partir da alta tecnologia, para alegrar jovens e adultos. Uma praia está sendo construída no coração da Floresta Amazônica e possui piscina com ondas, complexo infantil, Rio Lento, Piscinas com cascata, campo de futebol, quadras de areia, palco para shows, restaurante temático e muito mais.

A conexão com a natureza vem por meio da sustentabilidade presente em todo conceito. A energia utilizada no Amai Park será gerada por placas fotovoltaicas que alimentarão o funcionamento dos aparelhos. Moderno e inovador, o espaço é construído na Estrada AC-40, no Ramal da Piçarreira, pouco antes da cidade de Senador Guiomard (Quinari).

“A ideia é expandir o segmento de turismo, levando o padrão de parques e resorts para estados fora da rota. O Amai Park escolheu o Acre pelo povo acreano, porque, aqui, faremos história. O projeto visa atrair clientes do mundo todo, gerar emprego e renda para a população e cravar o nome do estado de vez na rota do turismo nacional”, explica Joaquim Neto, CEO do Amai Park & Resorts.

Nesta primeira fase, o Amai Park venderá 1,5 mil passaportes vitalícios (para toda a vida) a um custo de R$ 3.780 à vista. Para compra via cartão de crédito, parcelado em até 10 vezes, o valor é de R$3.980,00. O Park ainda disponibiliza ao público a opção de pagamento via boleto, sem consulta aos órgãos de crédito, com entrada + 13 parcelas, com um valor final de R$4.522,00. O passaporte atenderá o casal e dependentes de primeiro grau, ou seja: Cônjuges, filhos e os pais dos cônjuges. Para fazer parte do projeto, o interessado pode procurar a sala conceito do Amai Park no Via Verde Shopping ou o escritório da empresa na Travessa Alexandre Lopes, n° 300, Bairro José Augusto.

“Certamente será um projeto arrojado e fará jus ao maior e melhor Park Aquático do estado, mas é só o começo, até 2023 teremos outras grandes novidades”, finaliza Nicolas Rigo, CEO do Amai Park & Resorts.