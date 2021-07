Madeireiras sofrem prejuízo em mais de 50% de máquinas após incêndio que durou 17 horas

Um incêndio de grandes proporções ocorrido na tarde dessa segunda-feira, 19, na madeireira Triunfo, localizada no Distrito Industrial, na BR-364, bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito da capital, causou graves prejuízos materiais. A causa do incêndio ainda não foi divulgado, entretanto, uma perícia deve ser realizada nos próximos dias.

Segundo informações repassadas ao ac24horas pela assessoria do Corpo de Bombeiros, somente militares do 2° batalhão foram chamados para combaterem as chamas, porém, devido à intensidade das chamas, todos os batalhões deslocaram-se para o local da ocorrência.

Cerca de 18 militares permaneceram por 7 horas no local apagando o fogo em uma das madeireiras. Em seguida, os militares observaram dentro do Polo Industrial um clarão e ao realizarem uma vistoria, observaram que uma outra madeireira, identificada como Acre Madeiras, que estava pegando fogo no galpão. “Todas as guarnições, rapidamente, se deslocaram para a outra madeireira que incendiava, todavia quando chegaram ao local, o fogo já havia queimado 50% do galpão, dentre os materiais que incendiavam estavam os maquinários e madeiras que seriam beneficiadas”, informou a assessoria.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas do galpão e evitaram que o prejuízo fosse maior. “Os militares empenhados na ocorrência atuaram por mais de 17 horas seguidas, com alimentação e hidratação no local da ocorrência, entre o rodízio das equipes”, explicou.

Ao todo, foram utilizados 6 caminhões de combate a incêndio e 5 caminhões pipas para o reabastecimento dos caminhões dos bombeiros.

No momento, os incêndios encontram-se controlados nas duas madeireiras, equipes do corpo de bombeiros ainda permanecem no local.