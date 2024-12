Amigos se unem e dão cadeira de rodas a menina, após furto no Rio

Primeiro ela roda a roleta e ganha a quantia de R$ 200. Conversando com Willian, ela conta do sonho de ter uma geladeira, porque a que tem está bem ruinzinha. E não é que ela ganhou? E o melhor, o eletrodoméstico veio todo abastecido, cheio de alimento para ela e o filho!

Dona Sandra foi abordada pelo curitibano Willian Braz, mais conhecido como Willian da Bondade. A idosa conta que, quando o orçamento aperta, sai para rua para pedir dinheiro e ajudar no sustento de casa, onde vive com um filho deficiente.

“Eu vou girar e você vai me dar o prêmio na hora? Duvido”, disse Sandra.

Começou com roleta

Depois, ao contar sua história, Willian dá de presente mais R$ 150. E não ia parar por aí!

“Eu tenho um filho especial adulto e quando eu me aperto eu saio na rua pra pedir”, completou.

Geladeira novinha

A história da idosa emocionou o homem, que resolveu fazer muito mais por ela.

Ele comprou a geladeira que Sandra sempre sonhou e foi até a casa dela entregar.

Ao chegar com o item no local, a idosa não soube como reagir.

“Meu Deus do Céu, quando eu ia poder comprar uma dessa aí?”, comemorou.

Alimentos para o mês

E a vovó foi mesmo abençoada!

Quando ela saiu na rua, viu o carro de Willian cheio de alimentos. Tudo iria para ela!

“Agora eu vou encher a geladeira aqui, carnes, ovos, tem tudo”, disse muito feliz.

Que ação mais sensacional, né? Ela, que quando foi abordada na rua estava toda desconfiada que não fosse receber o prêmio, acabou tendo um dia incrível!

Web emocionada

E não foi apenas Dona Sandra que se emocionou.

“Já até chorei com esse vídeo. Ela pedindo um doce, pediu tão pouco e Deus realizou desejos do coração dela através da sua vida, Willian”, disse uma seguidora do homem.

Outro, destacou que vídeos assim precisam aparecer mais!

“São esses tipos de vídeos que fazem meu coração ver que a humanidade ainda tem jeito.”

Um terceiro, advogado, apareceu e ofereceu ajuda.

“Se ele tem um filho especial, possivelmente tem direito a um benefício assistencial. Sou advogado e gostaria de ajudar essa mulher.”

Veja que momento mais lindo. Agora, Sandra e o filho tem uma geladeira repleta de alimentos!