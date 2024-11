“Anastasia, 14 anos, foi morta num atentado bombista em Sumy. Três dias depois, um míssil russo causou pânico ao sobrevoar seu funeral.

No final do fim de semana, domingo, 17 de novembro, eram 20h30 quando ocorreu uma explosão no centro de Sumy. Mísseis e drones kamikaze enviados para a cidade do nordeste da Ucrânia geralmente atacam apenas ao amanhecer, quando os moradores estão em suas camas. Naquela noite, as forças russas decidiram atacar enquanto a população ainda estava nas ruas, preparando-se para jantar, encontrar amigos ou ficar em frente à televisão… No local, vinte minutos após o bombardeio, ambulâncias já levaram colocar ao longo da estrada ao longo da área residencial. Os primeiros seis corpos foram colocados ali, cobertos com cobertores de sobrevivência, lençóis… Tatiana está ajoelhada ao lado de sua filha adolescente, Anastasia, 14 anos, morta no atentado. Um pouco mais adiante, Igor lamenta o corpo do filho, Ilya, de 9 anos, cujo rosto já está branco.

No pátio do prédio, civis observam o impacto deixado pelo míssil. Ao redor, por centenas de metros, as janelas estão quebradas, as paredes estão marcadas de impactos, alguns acidentes de carro fumegam… Holofotes iluminam a praça, onde está instalada uma área de recreação infantil. Equipes de resgate e civis continuam a evacuar os moradores surpreendidos pela explosão e cujos corpos estão dilacerados por cacos de vidro. Alguns estão gravemente feridos. Gritos de dor atravessam as janelas quebradas e ecoam por toda a vizinhança. Nos andares superiores, uma mulher grita em seu apartamento, enquanto uma avó sofre uma grave lesão na perna e uma jovem fica inerte no banheiro. A vizinhança está em choque. Alguns moradores caem e são resgatados por seus entes queridos. Outros gritam a sua dor e a sua incompreensão. As equipes de resgate levarão várias horas para contar as vítimas. Resultados: 12 mortos e mais de 90 feridos.

Como é tradição ortodoxa, o funeral de Anastasia ocorreu três dias após a tragédia, na quarta-feira, 20 de novembro. Muitos fizeram a viagem para se despedir da adolescente, que retornou à sua cidade natal há um ano após fugir para a França no início da invasão lançada pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022. Estão lá seus companheiros de bairro e faculdade, adolescentes com rostos sérios e derrotados. O mesmo vale para seus entes queridos, sua família, a maioria dos quais segura velas. Duas moedas foram colocadas nos olhos fechados de Anastasia. As flores cobrem o falecido. Os homens da Igreja cantam canções fúnebres e espalham incenso para santificar o local de descanso final.

