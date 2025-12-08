Ufac entrega equipamentos a programas de pós-graduação com recursos da Capes — Universidade Federal do Acre

ACRE
A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), realizou na manhã desta sexta-feira, 5, a entrega de equipamentos adquiridos com recursos do edital Pró-Equipamentos 2024, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A cerimônia ocorreu na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e contou com a presença de representantes da gestão e de programas de pós-graduação da instituição.
A iniciativa integra um projeto aprovado junto à Capes, que destinou recursos para a compra de pequenos equipamentos voltados ao fortalecimento dos laboratórios e da pesquisa nos programas de pós-graduação da Ufac. Foram entregues desde balanças analíticas, estufas, notebooks e equipamentos de áudio e vídeo, até computadores de alto desempenho, drones, mesas de som e impressoras, totalizando 67 itens distintos.
De acordo com a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Lima Carvalho, o edital da Capes atendeu uma demanda antiga por equipamentos menores, muitas vezes não contemplados por outras agências. “A Finep [Financiadora de Estudos e Projetos, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação] sempre financiou grandes e médios equipamentos, mas tínhamos uma necessidade muito grande de pequenos equipamentos, como estufa, centrífuga, computadores especializados para determinadas atividades”, explicou. Ela destacou que a entrega representa um avanço significativo na infraestrutura dos laboratórios. “São pequenos equipamentos, mas que fazem um diferencial muito grande, principalmente em áreas como humanas, educação, linguística e ciências da computação.”
Para a professora Lúcia de Fátima Melo, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), a chegada dos novos materiais abre possibilidades de ampliar a visibilidade do que vem sendo desenvolvido. “É motivo de alegria para nós. Com esses equipamentos modernos, vamos montar um estúdio, criar um podcast e dar visibilidade às ações mais importantes do programa. Com o pouco que temos, já realizamos muito, e agora, com esse reforço, faremos ainda mais”, afirmou.
Participou também da entrega o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Ricardo Hid.
I ENCONTRO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
11 Dez de 2025 de 8h às18h
salas Auton Perez e Tadeu Mello do Centro de Convenções da UFAC
+ info: residentes.rmisfc2024@gmail.com
CAp da Ufac realiza premiação de 212 alunos no Leitores do Ano — Universidade Federal do Acre
O Colégio de Aplicação (CAp) e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), da Ufac, realizaram a premiação de 2025 do projeto Leitores do Ano, contemplando 212 estudantes de diferentes níveis de ensino, que receberam certificados, kits com livros e itens de papelaria. A cerimônia, que ocorreu na sexta-feira, 5, no Teatro Universitário, campus-sede, reuniu alunos, familiares, servidores e parceiros, celebrando o hábito da leitura e reconhecendo o desempenho dos alunos.
Para o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes, o evento reforça o papel transformador da leitura. “É um projeto que já vem sendo organizado há alguns anos e que envolve a família, os servidores e os alunos do CAp”, disse. “A leitura transforma vidas e devemos frisar o papel das bibliotecas. Um projeto como esse é fundamental para que nossas crianças e famílias valorizem a leitura e a formação crítica de qualidade.”
A bibliotecária Tábata Bonin, uma das idealizadoras da ação, relembrou a origem do projeto e o crescimento alcançado ao longo dos anos. “O Leitores do Ano surgiu em 2017, inspirado pela dedicação de uma ex-aluna do CAp que sempre se destacou pelo hábito intenso de leitura. Ela concluiu o ensino médio no ano passado e hoje cursa Medicina na Ufac. Na 1ª edição, premiamos apenas oito alunos, um gesto simbólico que se tornou a semente de tudo o que construímos depois.”
Ele também destacou que a organização do evento envolve trabalho contínuo, desde o atendimento diário na biblioteca até ações para atualização do acervo e articulação com editoras e empresas parceiras. “Nessa edição, contamos com a colaboração de 28 parceiros, entre editoras e empresas locais. No total, cerca de 500 livros foram entregues.”
A mesa de honra da solenidade contou com a presença da pró-reitora de Inovação e Tecnologia, Almecina Balbino; do diretor do CAp, Cleilton França; da vice-diretora, Alessandra Lima; da diretora da Biblioteca Central, Alanna Figueiredo; e dos técnico-administrativos da Biblioteca Escolar, Paulo Henrique e Vandercleuso Mendes Goes.
(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)
Ufac entrega certificados do Revalida — Universidade Federal do Acre
A Ufac, por meio do Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca) realizou a entrega oficial de mais de 80 certificados solicitados pelos aprovados do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), consolidando mais uma etapa do processo que permite a profissionais formados no exterior exercerem a medicina no Brasil. Quinta-feira, 25, foi o primeiro dia de entrega, atendendo prontamente todos os prazos estabelecidos no Edital Prograd n° 62/2025,
Estas entregas reforçam o papel da Ufac como instituição habilitada para a emissão e autenticação documental, reforçando o compromisso da universidade com a qualificação profissional, a responsabilidade social e o fortalecimento do sistema de saúde. A entrega dos certificados simboliza ainda o reconhecimento do desempenho dos candidatos e reafirma a credibilidade acadêmica da instituição.
Os profissionais certificados estão aptos a solicitar o registro nos Conselhos Regionais de Medicina, etapa final para o exercício pleno da profissão no país.
A Coordenadoria de Diplomas e Certificados destaca que 50% dos certificados entregues já passaram por solicitação de verificação de veracidade requeridas por Conselhos Regionais de todo o país. A direção do Nurca ressaltou que seguirá ampliando iniciativas que promovam celeridade e organização do atendimento às demandas da sociedade acreana, contribuindo diretamente para o fortalecimento das políticas públicas.
