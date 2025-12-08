Ufac entrega equipamentos a programas de pós-graduação com recursos da Capes — Universidade Federal do Acre

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), realizou na manhã desta sexta-feira, 5, a entrega de equipamentos adquiridos com recursos do edital Pró-Equipamentos 2024, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A cerimônia ocorreu na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e contou com a presença de representantes da gestão e de programas de pós-graduação da instituição.

A iniciativa integra um projeto aprovado junto à Capes, que destinou recursos para a compra de pequenos equipamentos voltados ao fortalecimento dos laboratórios e da pesquisa nos programas de pós-graduação da Ufac. Foram entregues desde balanças analíticas, estufas, notebooks e equipamentos de áudio e vídeo, até computadores de alto desempenho, drones, mesas de som e impressoras, totalizando 67 itens distintos.

De acordo com a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Lima Carvalho, o edital da Capes atendeu uma demanda antiga por equipamentos menores, muitas vezes não contemplados por outras agências. “A Finep [Financiadora de Estudos e Projetos, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação] sempre financiou grandes e médios equipamentos, mas tínhamos uma necessidade muito grande de pequenos equipamentos, como estufa, centrífuga, computadores especializados para determinadas atividades”, explicou. Ela destacou que a entrega representa um avanço significativo na infraestrutura dos laboratórios. “São pequenos equipamentos, mas que fazem um diferencial muito grande, principalmente em áreas como humanas, educação, linguística e ciências da computação.”

Para a professora Lúcia de Fátima Melo, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), a chegada dos novos materiais abre possibilidades de ampliar a visibilidade do que vem sendo desenvolvido. “É motivo de alegria para nós. Com esses equipamentos modernos, vamos montar um estúdio, criar um podcast e dar visibilidade às ações mais importantes do programa. Com o pouco que temos, já realizamos muito, e agora, com esse reforço, faremos ainda mais”, afirmou.

Participou também da entrega o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Ricardo Hid.