Ufac entrega certificados do Revalida — Universidade Federal do Acre

O Colégio de Aplicação (CAp) e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), da Ufac, realizaram a premiação de 2025 do projeto Leitores do Ano, contemplando 212 estudantes de diferentes níveis de ensino, que receberam certificados, kits com livros e itens de papelaria. A cerimônia, que ocorreu na sexta-feira, 5, no Teatro Universitário, campus-sede, reuniu alunos, familiares, servidores e parceiros, celebrando o hábito da leitura e reconhecendo o desempenho dos alunos.

Para o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes, o evento reforça o papel transformador da leitura. “É um projeto que já vem sendo organizado há alguns anos e que envolve a família, os servidores e os alunos do CAp”, disse. “A leitura transforma vidas e devemos frisar o papel das bibliotecas. Um projeto como esse é fundamental para que nossas crianças e famílias valorizem a leitura e a formação crítica de qualidade.”

A bibliotecária Tábata Bonin, uma das idealizadoras da ação, relembrou a origem do projeto e o crescimento alcançado ao longo dos anos. “O Leitores do Ano surgiu em 2017, inspirado pela dedicação de uma ex-aluna do CAp que sempre se destacou pelo hábito intenso de leitura. Ela concluiu o ensino médio no ano passado e hoje cursa Medicina na Ufac. Na 1ª edição, premiamos apenas oito alunos, um gesto simbólico que se tornou a semente de tudo o que construímos depois.”

Ele também destacou que a organização do evento envolve trabalho contínuo, desde o atendimento diário na biblioteca até ações para atualização do acervo e articulação com editoras e empresas parceiras. “Nessa edição, contamos com a colaboração de 28 parceiros, entre editoras e empresas locais. No total, cerca de 500 livros foram entregues.”

A mesa de honra da solenidade contou com a presença da pró-reitora de Inovação e Tecnologia, Almecina Balbino; do diretor do CAp, Cleilton França; da vice-diretora, Alessandra Lima; da diretora da Biblioteca Central, Alanna Figueiredo; e dos técnico-administrativos da Biblioteca Escolar, Paulo Henrique e Vandercleuso Mendes Goes.

(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)