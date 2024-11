antes de voltar à intensidade da Liga dos Campeões, PSG vence o Toulouse e Mônaco vence o Brest

O atacante do PSG, Ousmane Dembélé, contra o Toulouse, no dia 22 de novembro de 2024, no Parc des Princes, em Paris. Bertrand Guay/AFP

Sem forçar o seu talento, o Paris Saint-Germain venceu, sexta-feira, 22 de novembro, pelo retorno da Ligue 1 após a pausa internacional. Apesar de um jogo sem brilho e com muitos jogadores ausentes ou no banco (Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Donnarumma, Vitinha), os parisienses foram eficientes e derrotaram o Toulouse (3-0), confirmando a sua sólida posição de liderança do campeonato francês.

Com esta décima vitória em doze jornadas, o clube da capital confirma o controlo nacional, longe das dificuldades na Liga dos Campeões (25e dos 36 do ranking) que encontrará terça-feira no campo do Bayern de Munique. Ao mesmo tempo, os residentes de Munique também venceram facilmente (3-0) graças a um hat-trick de Harry Kane contra o Augsburg.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes PSG-Atlético de Madrid: derrotado no final da partida, Paris vira pato manco do futebol francês na Liga dos Campeões Leia mais tarde

Sexta-feira, contra o Toulouse que quase nunca os colocou em perigo, os parisienses mantiveram e rodaram a bola. O primeiro período foi particularmente monótono, com um ritmo demasiado lento (76% de posse de bola para o PSG), mas uma eficiência formidável na primeira inspiração assinada pelo médio português João Neves que abriu o marcador com um belo remate, servido por um cruzamento do capitão da noite Achraf Hakimi (1-0, 35e).

Luis Enrique otimista

“Na Ligue 1 somos realistas. Na Liga dos Campeões estamos longe do nosso nível. Nossa eficiência aumentará muito em breve”declarou com otimismo em entrevista coletiva o técnico parisiense Luis Enrique, acrescentando que estava “importante chegar cheio de confiança” para um jogo europeu.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes PSG-Atlético de Madrid: Luis Enrique, treinador com plenos poderes e na linha de frente Leia mais tarde

No entanto, a segunda parte foi igualmente sem brilho, apesar de o Paris ter tido um golo anulado por impedimento de Marco Asensio (54e), que terá sido muito pouco ilustrado. Assim como Bradley Barcola, que, pela primeira vez, não conseguiu fazer muita coisa na faixa da esquerda.

Com esta vitória, apoiada por um golo de Lucas Beraldo (2-0, 84e) e Vitinha (3-0, 90 + 1) no final da partida, o Paris voltou a ter seis pontos de vantagem sobre o Mônaco, vencedor em casa em Brest no início da noite (3-2).

Primeiro gol da temporada de Golovin

Nesta versão de duelo “Top 5 da Liga dos Campeões” – Mônaco e Brest são respectivamente 3e e 4e do C1 com 10 pontos somados em 12 – o clube do principado preparou-se com tranquilidade para a recepção ao Benfica Lisboa, na noite de quarta-feira, com vista a garantir, pelo menos, a qualificação para os play-offs, ainda que o seu treinador, Adi Hütter, admitiu que ele “ teremos que oferecer melhor desempenho do que o que produzimos”na noite desta sexta-feira.

Porque o Mônaco foi muito maltratado após o intervalo por uma boa equipe bretã, que lutou até o fim, mas sofreu a terceira derrota consecutiva na L1.

Boletim informativo «Desporto» Pesquisas, relatórios, análises: notícias esportivas na sua caixa de e-mail todos os sábados Cadastre-se

Os monegascos reagiram imediatamente aos bretões. Após recuperação rasteira de Thilo Kehrer, Maghnes Akliouche apagou Brendan Chardonnet com belo drible no círculo central para lançar seu companheiro Eliesse Ben Seghir. O internacional marroquino mediu então com perfeição o seu quarto passe decisivo da temporada em L1 para o esperançoso internacional francês (1-0, 5e).

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Com aquisição da família Arnault, Paris FC quer sonhar maior Leia mais tarde

No processo, Akliouche perdeu a dobradinha. Servido por Aleksandr Golovin, ele acertou a trave (9e). Mas antes da meia hora, o russo marcou o primeiro gol da temporada (2 a 0, 24), aproveitando a alta pressão que obrigou Edi Fernandes, que acabava de substituir o craque, a cometer um erro. do Brest, Pierre Lees-Melou, lesionou-se na canela e deixou o estádio de muletas.

Se pouco antes do intervalo o monegasco Breel Embolo perdeu a bola para o 3 a 0 após cruzamento de Ben Seghir (45 + 4), foi principalmente o Brestois Abdallah Sima, que quase reduziu a diferença (45 + 2). Ele fará isso logo depois. Em cobrança de escanteio de Kamory Doumbia, Sima cabeceou vitorioso (2-1, 50e) e debates eletrificados que finalmente foram equilibrados.

“Noite de pesadelo” para o treinador do Brest

O treinador do Brest, Eric Roy, foi excluído por ter contestado com demasiada veemência uma decisão do árbitro Thomas Léonard (67e), mas pressionou seus homens para buscar o empate. E se Akliouche marcou o seu quinto golo na L1 com um magnífico mergulho num novo contra-ataque perfeito (3-1, 90 + 1), Ludovic Ajorque mostrou o estado de espírito do Brest e esta vontade de lutar, ao marcar um novo golo (3- 2, 90 + 5). Mas já era tarde demais.

“Entre o resultado e a possível lesão de Lees-Melou, é uma noite de pesadelo”lamentou Eric Roy, que sentiu que sua equipe “mostrou sua verdadeira face no segundo tempo”.

O Brest, décimo segundo colocado na Ligue 1 com 13 pontos, pode começar a se preocupar a nível contábil. E os bretões não viajarão em completa paz, terça-feira à noite, ao Estádio Olímpico de Montjuic, para enfrentar o ogro do Barcelona numa Liga dos Campeões que, no entanto, está a ter muito mais sucesso para eles. O completo oposto do PSG; e todo o paradoxo do futebol.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes “Olympique Lyonnais, de um modelo obsoleto a um modelo perigoso” Leia mais tarde