Aplicação de multa a condutores sem máscaras é fake news, diz Detran

A informação que vinha circulando por meio de redes sociais no Acre, garantindo aplicação de multa em motoristas que estiverem conduzindo veículo sem o uso de máscara foi desmentida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

Segundo o órgão, a notícia falsa de que quem dirigir sem usar máscaras pode receber multa de R$ 128 e que custaria 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor é falsa.

“O Detran/AC esclarece que a informação não procede e que toda e qualquer comunicação oficial da autarquia é divulgada no site da Agência de Notícias do Acre e no seu próprio site, como também em suas redes sociais”, garante.