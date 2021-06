Após 2 dias sem vacinas, Rio Branco retorna vacinação para público acima de 37 anos

Após dois dias sem vacinação da 1ª dose e com a chegada de quase 27 mil doses nesta quinta-feira (24), a prefeitura de Rio Branco anunciou que retorna na sexta-feira (25), a imunização contra a Covid-19 em pessoas a partir dos 37 anos. A novidade será o uso das vacinas da Johnson & Johnson. A Imunização será das 8h às 17h.

A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que a vacinação para grávidas e mulheres no pós-parto, será na Unidade de Saúde Ary Rodrigues, no bairro Seis de Agosto, região do Segundo Distrito.

O público que precisa receber a segunda dose da vacina, conforme a data descrita na carteira de vacinação, pode procurar o drive-thru montado no antigo pátio do Detran-AC, em frente ao 7º BEC.

Os 11 pontos de vacinação são: Urap Bacurau, Urap Valdeisa Valdez, Urap Eduardo Assmar, Urap Rosângela Pimentel, Urap Vila Ivonete, Urap Roney Meireles, Urap Hidalgo de Lima, Urap Cláudia Vitorino, Urap São Francisco, Urap Maria Barroso, Policlínica Barral y Barral e Drive-thru em frente ao 7º BEC.