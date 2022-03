Após apresentação de proposta da prefeitura, greve da saúde é suspensa em Rio Branco

Em novembro do ano passado, a categoria chegou a deflagrar greve e, após mais de um mês, suspenderam o movimento devido à terceira onda de Covid que atinge o estado, com elevação de casos da doença.

Greve do estado

Ao contrário do município, os servidores da rede estadual seguem com a greve. A presidente do Sindicato dos Auxiliares, Técnicos e Enfermeiros do Acre (Spat), Alesta Amâncio, disse que houve uma conversa com o governo, e que foi prometido o cumprimento de alguns pontos, mas eles querem todas as demandas cumpridas.

A categoria se reúne na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quinta-feira (10).

“Ontem, quarta [9], os deputados chamaram a equipe de governo para conversar com o sindicato. Eles vieram e o que ficou acertado é que hoje eles enviaram a lei do auxílio alimentação e vão tentar entregar também o auxílio Covid. Mas, a gente quer que chegue tudo o que pedimos, o auxílio Covid, alimentação, reposição dos dois últimos anos e a questão do concurso público e que fique uma agenda marcada para o nosso PCCR”, pontuou.

Fazem parte do movimento todas categorias da saúde como: enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, condutores de ambulância, parteiras e outros.

Após três dias de paralisação em junho do ano passado, os servidores suspenderam a greve na época depois que o governo se comprometeu a atender algumas reivindicações. Mas, segundo os sindicatos, até agora o governo não cumpriu praticamente nenhuma e o movimento só deve ser suspenso com efetiva ação por parte do estado.