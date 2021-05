Após caixa d’água da 6, Palácio aparece azul em montagem

O ex-marqueteiro do PT, David Sento-Sé, sócio-proprietário da Cia de Selva, considerado um dos principais gurus das campanhas vitoriosas da Frente Popular no Estado, usou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 24, para compartilhar uma foto do Palácio Rio Branco no tom azulado, cor do partido Progressistas, do atual governador Gladson Cameli.

Na publicação, o marqueteiro coloca a sugestão para os internautas comentarem. ”Sei lá, fica aí a ideia, né? Pra vocês avaliarem. Vamo ouvir o Gladson Cameli o que acha”, escreveu.

Nos últimos dias, a “azulação” de patrimônios públicos vem resultando em críticas da população e de políticos da oposição. A caixa d’água da Seis de Agosto que tinha o tom de cobre, mas deveria ao estado de deterioração foi pintada de azul, na última sexta-feira (21).

No Twitter, o deputado estadual, Edvaldo Magalhães, do PCdoB, criticou a amnésia institucional de alguns órgãos fiscalizadores. O comunista relembrou o episódio em que, anos atrás, o Ministério Público Federal processou os governos do PT em razão da estrela vermelha na fuselagem do helicóptero João Donato, o Estrelão.

O MP queria a retirada da estrela por suposta alusão ao símbolo do partido no poder. O governo dizia ser uma referência à estrela da bandeira acreana.

“A amnésia institucional faz parte desses tempos de novas arquiteturas e simbolismos da nova casta do poder. Os que não enxergaram o rasgar da constituição “moristas” jamais terão percepção desse “azul” da cor do mar da nova estética governamental”, escreveu no microblog.