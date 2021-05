Pai acusado de estuprar a filha de 12 anos é preso em Mâncio Lima

A Polícia Civil da cidade de Mâncio Lima prendeu nesse domingo, 23, o diarista José Marcos Cruz de Lemos. Ele é acusado de ter cometido o crime de estupro contra a própria filha, a jovem A.C.F. L, de apenas 12 anos.

Conforme relatado após investigações da polícia, o crime teria ocorrido há cerca de três anos, em medos de 2018. José Marcos já havia sido preso, mas foi liberado pela justiça com o uso de tornozeleira eletrônica.

Agora, o acusado foi condenado a cumprir pena em regime fechado, por decisão do juiz da Vara da Infância e Juventude, Marlon Machado. O homem já está detido no Completo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.