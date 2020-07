Após cidades do AC saírem da faixa de emergência, especialista alerta: ‘não é momento de relaxar’

O especialista destaca ainda a importância dos setores e cidades respeitarem os protocolos estabelecidos para a retomada das atividades para que não haja um aumento do número de casos de Covid-19 no estado.

“Temos que tentar fazer com que esse retorno gradual, em torno de 30%, não contribua para que haja um aumento de casos e esses indicadores que, nesse momento, estão favoráveis ao controle relativo da pandemia, possam, de repente, se inverter e a curva voltar a ser crescente. Principalmente levando em consideração nossos leitos de UTI para que não voltem a estar em uma situação de colapso, com quase sua totalidade de ocupação”, alertou.

Esse aumento expressivo de casos após reabertura de comércio já pode ser percebido na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Somente em 24h, de domingo (19) a segunda (20), foram confirmados 43 novos casos de Covid-19, totalizando 2.465.

A regional do Vale do Juruá e Tarauacá/Envira foi a primeira a mudar para fase de alerta no último dia 6 e, de lá para cá, os números de casos da doença têm saltado diariamente. Na nova avaliação, a regional se manteve nesta fase e não passou para a amarela.

A demanda de internação também aumentou na segunda maior cidade do Acre, chegando a ficar com 100% de ocupação dos leitos clínicos e 70% dos leitos de UTI dois dias após liberar abertura do comércio.

Também podem reabrir as lojas de materiais de construção, empresas e obras do ramo da construção civil e demais estabelecimentos como olaria, cerâmicas, serraria, marcenarias marmoraria seguindo os protocolos de 30% e todas as medidas de distanciamento e higienização.

Bares e estabelecimentos similares também podem funcionar nessa fase, mas, exclusivamente, com atendimento delivery ou drive thru. A medida também vale para os restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e similares que também podem funcionar somente com delivery e/ou drive-thru.

As fases são definidas por bandeiras, há ainda: a de atenção, classificada pela cor amarela, e cuidado na cor verde.

Permanecem suspensos

Mesmo com as três microrregiões saltando para a fase laranja, alguns setores ainda não podem reabrir, de acordo com os critérios que foram divulgados pelo governo por meio do Pacto Acre sem Covid. Veja o que não pode voltar a funcionar no estado:

Bares, distribuidoras e similares (continua com delivery ou drive drive-thru);

Restaurantes, pizzarias, lanchonetes e sorveterias (continua com delivery ou drive drive-thru);

Academias de ginástica, clubes esportivos e de lazer e similares;

Eventos religiosos em templos ou locais públicos;

Teatros, cinemas e apresentações culturais.

Recomendação

O plano do governo do Acre que recebeu o nome de Pacto Acre sem Covid, foi apresentado no dia 22 de junho. Já os critérios foram publicados no dia 4 de julho.

Mesmo com estes critérios, alguns municípios no interior chegaram a autorizar a realização de atividades religiosas e até mesmo a abertura de academias. Um levantamento feito pelo G1 apontou que 11 cidades liberaram atividades que descumpriam o decreto estadual.

Para garantir o cumprimento do decreto estado, o Ministério Público Estadual (MP-AC) expediu, na última semana, uma recomendação para que as cidades se adequassem ao plano do governo.

Até esta segunda (20), quatro municípios tinham voltado atrás e publicado novos decretos com a Decisão. Além disso, o promotor Glaucio Oshiro informou que já recebeu resposta da maioria das prefeituras e que quem não se adequou para atender, primeiro vai ser feita uma conversa para tentar o entendimento e posteriormente, uma possível punição.