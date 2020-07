Luto: No Acre, cães da PM são mortos, e o choro inconsolável toma de conta do policial, veja o vídeo

Ao fundo do vídeo, o choro inconsolável do policial que perdeu seus dois companheiros de trabalho.

Nesta segunda-feira (20), o município de Tarauacá perdeu dois guerreiros, possivelmente vitimas do crime organizado que se alastra em nosso estado.

Dois cães da raça Pastor-belga Malinois, que diariamente estavam nas ruas ajudando a fazer apreensões e prisões de criminosos foram mortos. A suspeita é que seja envenenamento, mas segundo o Assessor de Comunicação do Batalhão, os procedimentos ainda encontra-se em andamento, para ter certeza se houve o envenenamento, e se foi proposital ou não.

Em conversas com outros profissionais, o Portal do Juruá levantou que tudo leva a crê, que o ataque aos cães da PM pode ser uma forma de represália dos criminosos as diversas apreensões e prisões que a PM local vem fazendo na BR-364.

Abaixo, segue o vídeo chocantes dos cães. Ao fundo, o choro inconsolável do policial que perdeu seu companheiro de labuta.

