Após duas perdas gestacionais, mulher engravida de gêmeos e se emociona com a notícia boa

A Netflix realizou, nesta terça-feira (26), o evento de lançamento da série “Senna“, prevista para estrear para o público na próxima sexta-feira (29). A produção, que narra a trajetória de Ayrton Senna desde a infância até o acidente fatal, em 1º de maio de 1994, é uma das mais esperadas do ano. Em 2024, completam-se 30 anos desde o acidente no circuito de Ímola, na Itália, que provocou a morte do piloto brasileiro.

A série é protagonizada pelo ator Gabriel Leone, que tinha pouco mais de um ano quando ocorreu a fatalidade, ao interpretar Ayrton Senna. A produção foi realizada com o apoio da Senna Brands, empresa da família do piloto, e promete ser um marco na produção nacional, como a primeira dramatização sobre a vida e carreira do ícone do automobilismo.

A equipe do Lance! teve a oportunidade de assistir aos dois primeiros episódios da nova superprodução da Netflix durante o evento de première desta terça-feira (26).

De um jovem sonhador à “Rei da Chuva” da Fórmula 1 e herói brasileiro é como se resume, em poucas palavras, o que Ayrton Senna representa. A narrativa traz seis episódios abrangendo os primeiros anos da vida de Senna. Desde o início no kart, passando pela Fórmula Ford e a ascensão na Fórmula 1, até chegar aos momentos finais na Williams. O objetivo da minissérie é retratar não apenas o piloto fenomenal, mas também o homem por trás do capacete, que foi capaz de unir a nação brasileira e deixar um legado de humildade e coragem para além dos circuitos de corrida.

Para isso, a produção conta com a personagem fictícia Laura Harrison, jornalista interpretada por Kaya Scodelario, que atua como conselheira para Senna, oferecendo nova perspectiva sobre os desafios e polêmicas enfrentados pelo piloto durante a carreira.

Além de apresentar as principais corridas de Ayrton e as três conquistas mundias pela McLaren (1988, 1990 e 1991), “Senna” explora o lado familiar e os relacionamentos amorosos do piloto, incluindo Xuxa Meneghel, interpretada por Pâmela Tomé, e Adriane Galisteu, por Julia Fonti. A série também apresenta Lilian Vasconcellos, esposa de Senna, vivida por Alice Wegmann.

Atrações da Première Senna

A noite de estreia foi marcada por atrações e memórias. Mas a estrela da noite foi a exposição do carro original de Senna na McLaren, com o qual conquistou o tricampeonato mundial e disputou grandes corridas como a do GP do Japão de 1988 (primeira vez campeão da F1), do GP do Brasil de 1991 (uma das vitórias mais dramáticas do piloto e a primeira dele no país), do GP do Brasil 1993 (segunda vitória no Brasil e delírio da torcida) e do GP da Europa 1993 (a melhor primeira volta da história da F1).

A McLaren MP4/4 original de Ayrton Senna (Foto: Gabriela Guedes/Lance!)

Entre outras atrações, o evento foi marcado por experiência imersiva na trajetória de Ayrton Senna, mostrando como ele foi retratado na série. Com a exposição de elementos de cena, réplicas e itens que fizeram parte da produção, como o primeiro kart de Senna, os macacões usados na Toleman, McLaren e Willians, além da réplica do memorável capacete do piloto brasileiro.

A réplica do capacete usado por Ayrton Senna (Foto: Gabriela Guedes/Lance!)

As principais personalidades da festa de lançamento foram os atores que deram vida à série, como Gabriel Leone, Matt Mella, Alice Wegmann e até mesmo os diretores do projeto, Vicente Amorim e Julia Rezende. Além disso, estiveram presentes no evento Viviane e Bianca Senna.

A família de Ayrton Senna presente na première da Netflix (Foto: Gabriela Guedes/Lance!)

Viviane Senna, irmã do ídolo brasileiro, falou durante a première sobre os principais objetivos com a superprodução da Netflix.

– O que a gente quis trazer é mais que um piloto, um vitorioso de bons campeonatos. Tudo isso faz parte da trajetória do Ayrton e vai ser narrada de forma magistral. Mas acho que o mais importante e mais difícil era retratar a personalidade dele, que é inspiradora até hoje. O Ayrton traz pra nós não apenas a ideia da vitória, mas valores como garra, persistência, disciplina e trabalho duro, que fizeram com que ele ganhasse. – concluiu Viviane.

“Senna” chega ao streaming da Netflix como um tributo à vida do tricampeão mundial de Fórmula 1, oferecendo visão abrangente da jornada dentro e fora das pistas sob a perspectiva de Ayrton Senna ao longo da vida. A série é uma forma de manter vivos o legado e a história de um dos maiores ídolos brasileiros. Para que, mesmo após 30 anos de saudades aos domingos, o nome de Ayrton Senna nunca seja esquecido.