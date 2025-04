Após o sucesso de Berlim, os diretores iranianos condenados à prisão – DW – 04/04/2025

Irã‘s Revolutionary Court has sentenced filmmakers Behtash Sanaeeha and Maryam Moghaddam and producer Gholamreza Mousavi to 14 months behind bars on charges of propaganda against the Islamic Republic, as well as to one year of imprisonment on charges of “producing obscene content” with their award-winning film “Keyke mahboobe man” (or “My Favorite Cake”), which premiered at the Berlinale em 2024.

O Tribunal ordenou o confisco de todos os equipamentos de cinema, mas ambas as sentenças serão suspensas por cinco anos, de acordo com os meios de comunicação iranianos.

O filme viola muitos tabus da teocracia iraniana. “Meu bolo favorito” conta a história de uma viúva de 70 anos que vive sozinha que redescobra seu desejo de amor. Em sua busca por um parceiro, ela conhece um motorista de táxi. Ele a visita – despercebida pelos vizinhos – em sua casa. Os dois têm um breve, intenso e terno encontro antes que o homem morra de um ataque cardíaco e ela o enterra no jardim.

Grandes riscos durante as filmagens

É um filme silenciosamente contado, aparentemente discreto, cheio de pequenos momentos de felicidade, salpicada de humor e a esperança de uma existência humana na liberdade. No entanto, a trama ocorre velada por uma cortina de privacidade, por trás da qual muitas pessoas no Irã precisam se retirar para escapar da ditadura dos mulás.

Uma cena de ‘meu bolo favorito’ Imagem: Hamid Janipour_alamode Film

Em seu apartamento, a protagonista Mahin (Lily Farhadpour) e seu namorado, Faramarz (Esmail Mehrabi), bebem vinho, eles se tocam enquanto dançam, tomam banho e decidem que a noite deve terminar juntos na cama de Mahin. Cenas como essa foram sujeitas a uma censura estrita no Irã desde Revolução islâmica. Aqueles que os desconsideram assumem grandes riscos – como a dupla de direção Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha. “Sabíamos as consequências”, disse Maryam Moghaddam em uma entrevista à plataforma T-Online em 2024. Mas eles queriam arriscar “mostrar a realidade no Irã. Não queremos mentir; queremos ser honestos, seja sobre Vida das mulheres ou pessoas em geral. Estamos orgulhosos disso. “

Refletindo a realidade das mulheres iranianas

Alguns dias após o início do tiro, a morte de Nome Mahsa acreditaque morreu sob custódia da polícia da moralidade, foi divulgado. Enquanto milhares de iranianos saíram às ruas, a equipe de filmagem continuou filmando em segredo. Em uma cena encenada no filme, a polícia da moralidade prende uma jovem por supostamente não usá -la escavado adequadamente, assim como Amini, cuja morte provocou protestos em todo o país. “Escrevemos essa cena antes de Mahsa Amini ser assassinada”, relata Moghaddam. “Isso acontece todos os dias nas ruas do Irã, em todas as cidades. Nós, mulheres, temos que fingir ser algo que não somos. Temos que fingir ser religiosa. Isso também se aplica a mulheres em filmes e séries. Mas não é quem somos”.

Exausto de dançar e beber: os protagonistas em ‘meu bolo favorito’ Imagem: Hamid Janipour_alamode Film

Cineastas impedidos de deixar o Irã

Retratar uma mulher na tela sem um hijab é proibida no República Islâmica do Irã. Mesmo antes que eles pudessem deixar o Irã para a pós-produção, Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha tiveram que entregar seus passaportes, tornando impossível para eles deixarem o país. Eles só conseguiram concluir o filme remotamente com a equipe de produção, que estava no exterior. Ao contrário de seus principais atores, os cineastas também não tiveram permissão para viajar para a Alemanha para a estréia de “My Favorite Bolo” na 2024 Berlinale. No entanto, seu filme foi aclamado pelo público e ganhou um prêmio de críticos.

Desde a Revolução Islâmica de 1979, o cenário cultural e cinematográfico do Irã também foi submetido a um monitoramento rigoroso pelas autoridades. Os cineastas, por exemplo, devem solicitar oficialmente suas licenças de filmagem e exibições de cinema através do Ministério da Cultura e Guias Islâmicas. No entanto, a animada cena de arte e cinema do Irã sempre foi um lugar de críticas sutis ou abertas ao sistema. Isso foi demonstrado pelo menos por Mohammad RasoulofO filme “The Seeds of the Sagred Fig Tree”, que é selecionado como a apresentação da Alemanha para o Melhor Longa Internacional no próximo Oscar em Los Angeles.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão e foi publicado pela primeira vez em 16 de fevereiro de 2025. Foi atualizado após a sentença em 9 de abril.