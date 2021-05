Após protesto, governo marca reunião com professores para tentar evitar greve

Devido ao protesto realizado na manhã desta quarta-feira (5) em frente ao gabinete da Casa Civil, no centro da capital, pelos professores, o governo do estado resolveu marcar reunião com membros da categoria na sede da Secretaria de Educação do Estado do Acre (SEE), onde devem sinalizar e atender às principais demandas.

A informação foi repassada pela professora Rossileny Santos à reportagem do ac24horas, segundo ela, a categoria espera respostas positivas. “A reunião vai ser às 14:30 e estaremos cobrando o cronograma do pagamento Bolsas Integrais aos professores e funcionários”.

A profissional elencou mais duas pautas do movimento: “As gratificações aos professores que cuidam dos alunos especiais, que é lei, onde eles têm que receber até 15%, e é dividido pela quantidade de alunos e não é pago desde 2019; e por último, a VDP (Prêmio Anual e Desenvolvimento Profissional)”, declarou.

Rossileny ressaltou que em relação ao pagamento da VDP, o governo havia prometido a antecipação de 50% do valor para o mês de abril e a segunda para o mês de junho.