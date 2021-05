Avó-mãe do pedreiro vereador Zé Prego falece em Tarauacá

Faleceu na tarde desta quarta feira a Avó-mãe do pedreiro e Vereador Zé Prego em Tarauacá, em sua rede social o vereador fez uma publicação lamentando a morte de sua mãe e destacando seus grandes momentos em que viverão juntos e sobre todos os desafios que passaram durante a vida.

”Hj é um dia que já mais vou esquecer a partida dessa joia preciosa que sempre fez parte da minha história momentos difíceis passamos juntos mais vencemos é chegou um tempo que temos que nos despedimos coração partido mais sinto a falta Grande dessa guerreira,conselheira,amiga é mãe.me criou desde de quando eu nasci me aconselhava é sempre me ensinava os passos no mundo fez parte dessa história que eu conquistei junto com ela é com os amigos que sempre me deram força é me motivaram a chegar aonde cheguei agradeço a Deus por tudo mais sempre vai está na minha lembrança aonde que quer eu vá uma mulher simples honesta e trabalhadora que criou filhos é netos tinha carinho por todos nós vai com Deus minha vó é minha mãe obrigado por tudo que fez nesta terra por nois segure nas mãos de Deus e descanse em paz.”

Publicou José Manoel em sua rede social.