Devido a ponte, Junqueira diz que produtos vão baixar de preço

O secretário de Produção e Agronegócio do Acre, Nenê Junqueira, disse nesta quinta-feira (6) que o preço dos produtos vai baixar sim no Acre. Ele lembra que em alguns casos o caminhoneiro paga R$ 200 para fazer a travessia da balsa e o fim desse gasto economiza 6% em frete.

Atualmente, a capacidade de tráfego pela balsa é de 2 mil veículos por dia. Com a inauguração da ponte, há uma tendência de aumento de até 50% do tráfego, além da redução do tempo de viagem, uma vez que os veículos não precisarão esperar pela travessia na balsa.

A Federação das Indústrias do Estado do Acre acredita que pode chegar a 10% a diminuição no custo dos produtos da indústria com a Ponte do Madeira.

(Com Agência de Noticias do Acre e RAFM)