Após tentativa de fuga de 27 detentos, Segurança faz operação no Complexo Prisional de Rio Branco

Após a tentativa de fuga de 27 detentos do Complexo Prisional de Rio Branco nesse sábado (8), a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) fez uma megaoperação para tentar achar ilícitos dentro das complexo. Na ação, foram apreendidos entorpecentes, celulares, estoques entre outros ilícitos.

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre Iapen-AC, Glauber Feitoza, disse que ainda não é possível precisar a quantidade de ilícitos apreendidos na operação, pois as forças de segurança ainda vão fazer esse levantamento.

“Tudo está sendo catalogado, ainda não temos a quantidade exata do que foi apreendido. Essa operação foi conduzida pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública e tivemos apoio de todas as forças de segurança, entre eles a Polícia Penal e Iapen-AC.”

O coordenador de Integração Operacional da Sejusp, coronel Glayson Dantas, explicou que tanto na capital quanto no interior o objetivo é que essas ações integradas virem rotina.

“Trouxemos um grupo de alunos da Polícia Militar, oficiais soldados da Polícia Militar, Polícia Civil, delegados, escrivães, peritos e agentes, então, aproveitamos essa situação e juntamos todo o aparato da Segurança Pública, PM, contamos com apoio dos bombeiros, Samu, Polícia Penal, e também contamos com duas Delegacias Itinerantes e dois delegados para fazermos, se necessário, as autuações em flagrantes no presídio mesmo.”

Foi usado um efetivo de 450 homens que foram mobilizados das forças especiais também com apoio aéreo do Ciopaer.

“Queremos trazer tranquilidade para a população e fazer com que os planos sejam executados da melhor forma, na verdade, essa situação [tent5ativa de fuga] desencadeou o acionamento imediato da ação. O secretário Paulo César determinou que se acontecesse alguma situação que pudesse abalar a questão da segurança que acionássemos, de imediato, as forças de segurança”, disse.

O diretor Executivo e Operacional, Marcelo Lopes, falou que a ação foi bastante exitosa. “A ação da Segurança Pública teve êxito, tivemos alguns equipamentos apreendidos e ainda vamos contabilizar tudo. Tivemos alguns equipamentos apreendidos, alguns ilícitos, foi uma operação com um grande grau de eficiência.”

Tentativa de fuga

O plano de fuga foi frustrado e os 27 presos que haviam serrado as grades das celas para tentar fugir não conseguiram sair da unidade porque os policiais obtiveram informações do plano em andamento.

Após a informação, os policiais penais iniciaram diligências e descobriram que as grades do portão da frente do pavilhão H estavam serradas e, por conta disso, acionaram reforço policial e iniciaram uma revista geral.

Foram apreendidos, dentro das celas 2,13,14,19 e 26, cordas artesanais feitas de pano e ferros no modelo pinhal feito de forma artesanal que seriam utilizados contra a equipe policial.

Os presos que participaram do planejamento foram identificados e isolados preventivamente para que uma investigação administrativa seja feita.

